O nouă metodă inventată de agenţii rutieri ca să fenteze legea, dar să pară că au greşit, chipurile, pentru că stau prea mult în teren. S-a întâmplat în Vâlcea, unde astăzi ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie au făcut 12 percheziţii, între care două chiar în sediul IPJ Vâlcea.

O schemă prin care agenţii rutieri îşi rotunjeau veniturile cu şpăgi de minim 100 de euro, dar, spun anchetatorii, nu refuzau nici parfumurile scumpe sau bijuteriile de firmă. Sunt vizaţi cel puţin doi agenţi, despre care anchetatorii cred că îşi selectau clienţii după valoarea maşinilor pe care le conduceau. Vânau greşelile acestora în trafic, greşeli pentru care plăteşti în primul rând cu permisul pentru cel puţin o lună, şi îi trageau pe dreapta.

Ofiţerii DGA suspectează că sunt zeci poate sute de astfel de cazuri

Urma proces verbal, amendă, totul ca la carte, dar doar până într-un punct. Cei care plăteau direct sau prin intermediari aveau parte de o portiţă care le garanta dreptul de a conduce fără probleme. Agenţii nu înregistrau sancţiunile în baza de date a Poliţiei, sau le înregistrau, dar după ce expirau sancţiunile. În felul acesta niciun alt poliţist nu vedea că acel şofer are dreptul de a conduce suspendat.

Ofiţerii DGA suspectează că sunt zeci poate sute de astfel de cazuri. Numărul lor va fi stabilit de anchetă. Cert este că astăzi anchetatorii au puricat casele agenţilor, au ridicat documente din IPJ Vâlcea şi mai multe calculatoare.

