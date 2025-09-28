Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că, în urma vizitei efectuate la Spitalul Sfânta Maria din Iași, unde în ultimele săptămâni șase copii au murit în secția de terapie intensivă, a observat că unele cadre medicale din ATI purtau bijuterii sau unghii false, deși regulamentele interzic acest lucru. El a precizat, totodată, că nu există indicii care să arate că bacteria ce i-a infectat pe copii ar fi fost adusă prin flori în secție.

Ce nereguli a descoperit ministrul Sănătății la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde au murit 6 copii - Hepta

"Sunt aspecte care se regăsesc în legislaţie dar care nu peste se respectă şi şa Iaşi vă spun sigur că nu se respectă, pentru că am văzut cu ochii mei. De exemplu, personalul în ATI nu are voie să poarte bijuterii, brăţări, inele şi tot felul de accesorii, este interzis, ele trebuie lăsate la intrarea în secţia ATI. Unghiile false, de exemplu, pentru asistente şi infirmiere, care există la Iaşi în secţia de terapie intensivă, le-am văzut, sper că au înţeles gravitatea situaţiei", a afirmat ministrul Sănătăţii la Antena 3, duminică.

Acesta a explicat că asistenta şefă, şefa de secţie, medicul epidemiolog sunt cei care trebuie să verifice să protocoalele se implementează în spitale.

Ministrul anunţă că intenţionează angajarea de medici epidemiologi, în special în secţiile mari de terapie intensivă, dar şi a unor asistente medicale care au cursuri în ceea ce priveşte monitorizarea şi controlul infecţiilor intraspitaliceşti.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că AI va face serviciile bancare mai eficiente, dacă va înlocui angajaţii clasici? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰