Specialiştii spun că a scăzut puţin inflaţia, iar asta înseamnă tot scumpiri, doar ceva mai mici. Este motivul pentru care mulţi dintre români îşi iau al doilea job sau poate chiar şi pe al treilea. Mulţi, desigur, vor să evolueze şi să-şi atingă toate obiectivele, însă, cei mai mulţi sunt efectiv nevoiţi să facă asta pentru a putea trăi decent de la o lună la alta.

Alina lucrează într-o agenție imobiliară renumită din Baia Mare. Ani la rând a muncit în străinătate şi a văzut lumea în lung şi-n lat. Pentru că-i place să fie activă, când a revenit acasă a aplicat pentru al doilea job iar uneori are parte chiar şi de al treilea.

"Lucrez în cadrul a două şcoli de şoferi şi, din când în când, ca şi un al treilea job, sunt lector formator în cadrul unui centru de excelenţă din Baia Mare. Şi toate se îmbină pentru că atunci când îţi place ceea ce faci este ca şi cum nu ai munci. Pur şi simplu este real" a explicat Alina.

Este un caz fericit însă. În Maramureș, de exemplu, aproximativ 15% dintre angajați au mai multe locuri de muncă. Nu toţi vor să fie activi tot timpul, pe mulţi îi "motivează" faptul că veniturile nu mai ţin pasul cu scumpirile. Iar alţii muncesc mai mult pentru că aspiră la un nivel de trai care NU se poate susţine cu un singur salariu.

"În ziua de azi toată lumea vrea să fie în pas cu moda sau să aibă cel mai nou telefon [...] Consider ca tinerii îşi iau mai multe joburi, pentru că nu au un venit destul de mare din familie" a explicat un localnic.

Secretul pentru a rezista la două locuri de muncă

Reporter: Ce sfaturi le-ai da tinerilor de vârsta ta care simt că oscilează cu joburile?

Alina: Să nu se plafoneze, să nu rămână în locuri unde simt că nu este bună energia.

Acesta este şi secretul pentru a rezista cu două locuri de muncă, spun specialiștii. Potrivit acestora, nu volumul mare de muncă duce la probleme psihologice, ci lipsa pauzelor dintre joburi.

"Dacă o persoana simte sens, simte control, satisfacţie în ceea ce face, creierul activează acele mecanisme de adaptare care sunt benefice şi acest lucru se numşte ‘eu-stres’. Ei bine, în momentul în care se instalează starea de oboseală cronică, lipsa somnului, burnout, conflictul dintre roluri se numeşte ‘di-stres’, iar acest aspect este negativ, începem atunci să avem anumite probleme psihologice" a explicat psihologul Cecilia Ardusătan.

Legea românească nu limitează numărul de ore lucrate pe zi

Cifrele arată că al doilea job aduce un venit echivalent cu aproximativ 20-30% din salariul principal pentru aproape 40% dintre cei care muncesc în mai multe locuri. Iar pentru 13,4%, al doilea job aduce o dublare a venitului, în timp ce 4,3% spun chiar că jobul part time sau de weekend este mai bine plătit decât cel principal. În România, un angajat are dreptul legal sa lucreze 40 de ore pe săptămână.

"Europenii au recomandat ca numărul maxim de ore lucrat pe zi să fie 12. Dar în legea românească nu există această limitare decât la acelaşi angajator. […] Sunt state care au micşorat norma de timp, de bază, de opt ore, sunt câteva state europene car au dus norma de 6 ore. În România, a rămas deocamdată pe standardul de opt ore" a explicat inspectorul şef ITM Maramureş, Drăgoș Năcuță.

Potrivit statisticilor, o persoană cu două joburi câştigă în medie 10.000 de lei lunar.

