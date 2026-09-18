A început Campionatul European de Acrobație Aeriană, iar maeștrii zborului au ajuns la Deva! Piloți de top din nouă țări s-au reunit pentru una dintre cele mai spectaculoase competiții. Evenimentul a fost deschis oficial la Aerodromul Teritorial Săulești, unde spectacolul aviatic s-a împletit perfect cu tradițiile românești. Porțile campionatului rămân deschise până weekendul viitor, iar publicul este așteptat să urmărească demonstrațiile aeriene de neuitat.

Aerodromul de la Săulești s-a transformat într-o arenă a acrobației aeriene. Precizia, curajul și măiestria piloților sunt puse la încercare într-un spectacol plin de adrenalină. Organizatorii promit demonstrații spectaculoase și momente care vor ține publicul cu sufletul la gură.

”Ne bucurăm că avem piloţi din nouă ţări prezenţi, avem 28 de avioane de acrobaţie, ceea ce reprezintă destul de mult pentru această activitate şi înseamnă că avem piloţi pregătiţi aici la Deva”, spune George Rotaru, director Aeroclubul României.

Echipa națională este formată din 10 piloți experientaţi și cu performanțe remarcabile.

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”Am participat până acum doar la clasa intermediate. Anul acesta am făcut un pas mare, acrobaţiile sunt mult mai complexe şi sper să aduc aceleaşi rezultate pe care le-am adus şi până acum. E foarte multă muncă în spate, foarte multe ore de antrenament, chiar săptămânal”, spune Andreea Bănesaru, concurent clasa advanced.

”Sunt mai multe probe, prima proba pe care o vedeţi chiar aici. La care concurenţii se pregătesc pe parcursul anului şi o vor zbura pentru prima dată în competiţie şi va primi note. Celelalte probe sunt probe necunoscute”, spune Mădălin Gîrbea, concurent clasa intermediate.

Şi au toată susţinerea.

”Echipa României crește de câțiva ani deja cu toate activitățile de la Aeroclub, cu suportul statului. Este excelent pentru că în alte țări este foarte greu pentru copii să se apropie de sporturile aeriene, să își permită să le practice. Tinerii români sunt foarte norocoși să aibă și cele mai bune aeronave din lume”, spune Romain Fhal, instructor echipa României.

”Ştim că echipa României este foarte puternică şi vom vedea cine va câştiga, dar va fi o bătălie pe cinste”, spune Louis Vanel, echipa Franței.

”Le doresc tuturor zboruri precise, o competiţie corectă şi aterizări în siguranţă, aterizări fericite”, a declarat Tamas Abranyi, președinte Comisia de Acrobație a Federației Aeronautice.

Deschiderea s-a încheiat cu un spectacol folcloric. Până pe 26 septembrie, publicul poate admira aeronave performante și demonstrații spectaculoase de acrobație.