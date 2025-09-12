Antena Meniu Search
Suntem țara cu cei mai mulți proprietari, dar cu unele dintre cele mai mici case din Europa. Totuși, o locuință nu foarte generoasă nu trebuie privită neapărat ca un dezavantaj: dacă este amenajată corect, poate părea mai mare decât în realitate.

Un spaţiu mic, care la prima vedere pare total neofertant, poate fi transformat cu uşurinţă. Mobilierul potrivit e cheia.

Iluminatul corect, ales cu grijă și orientat în direcția potrivită, poate transforma chiar și cel mai mic spațiu într-un loc cald, primitor și extrem de cosy.

Și perdelele sau draperiile pot schimba complet percepția asupra dimensiunii unui spațiu.

Grijă trebuie să avem şi când alegem pardoseala şi mocheta.

Datele arată că, în ultimii ani, tot mai mulți români apelează la specialiști atunci când își amenajează locuința. Iar idei și inspirație pot găsi weekendul acesta la Deco Days, cel mai mare eveniment din Transilvania dedicat amenajărilor interioare. Târgul rămâne deschis în Sala Polivalentă din Cluj până duminică.

spatiu locuinta amenajare mobila mocheta draperii perdele
