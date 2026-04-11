De Paște, aromele nu se opresc în farfurie, ci continuă în pahar. Vinul potrivit poate transforma orice masă într-o experiență completă. De la crame renumite la producători locali, românii caută gustul perfect, iar degustările devin parte din pregătirile pentru sărbătoare.

Fie că e roșu, alb sau roze, fiecare pahar cu vin spune o poveste despre aromă, tradiție și alegeri inspirate. Iar, la masa de Paşte, toate acestea se îmbină cu bucatele alese.

"Vinurile albe le asociem cu cărnurile albe, în special cu carnea de peşte, carnea de pasăre, fructele de mare. Vinurile roze le asociem cu cărnuri albe şi cărnuri roşii, sunt nişte vinuri mixte. Iar vinurile roşii strict pe cărnuri roşii din carne de vită, carne de oaie, carne de porc", a declarat Marian Stanemir, oenolog la Stațiunea Pietroasele.

În această perioadă a anului, vinul ocupă un loc important pe lista de cumpărături.

Articolul continuă după reclamă

"Am cumpărat două soiuri de vin. Unul demidulce şi unul sec. Toate vinurile sunt bune dacă ai după ce să le mănânci", a spus un client.

"Cele mai vândute vinuri din această perioadă sunt vinurile din gama Rezerva, vinuri baricater, ţinute la butoi de stejar, maturate în butoi de stejar. Cel mai apreciat vin roşu care este cel mai recomandat la acest moment pentru sărbătorile pascale, este un cupaj între fetească neagră, cabernet şi merlot", a mai spus Marian Stanemir.

Şi, de la teorie, trecem la practică. Într-o cramă artizanală din Breaza, turiștii sunt invitați să guste vinurile chiar la sursă.

"Aş recomanda vinurile artizanale din crame ţărăneşti. Să fie şi bine făcute", a afirmat Marian Lupu, producător de vinuri artizanale.

Cei care vor să savureze un pahar cu vin la masa de Paşte trebuie să plătească între 20 şi 50 de lei pentru o sticlă. Prețurile au rămas neschimbate de la Crăciun, astfel că viticultorii se așteaptă ca un număr mare de clienți să le calce pragul cramelor în această perioadă.

Alexandra Paraschiv Like Alexandra Paraschiv este în prezent Editor Observator pentru știrile dimineții. A absolvit facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Facultății de Jurnalism și Științe Comunicării și programul de masterat în Jurnalism. ➜

Întrebarea zilei Credeți că Viktor Orban va câștiga din nou alegerile în Ungaria? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰