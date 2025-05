În trafic, ca în junglă: intră toţi, dar scapă cine poate. Era, cândva, descrierea perfectă a aglomeraţiei care ne ia ani din viaţă. Acum însă, are o conotaţie mult mai gravă. O femeie din Timişoara a fost atacată în maşină, de faţă cu cele două fetiţe ale ei. După un schimb dur de replici, un biciclist a lovit maşina cu pumnii şi cu picioarele până i-a spart parbizul. Victima este Dana Roba, femeia care a supravieţuit în urmă cu doi ani unui alt atac brutal. Soţul a bătut-o cu ciocanul până a băgat-o în comă.

"Ce-ai, mă, nebunule!? Bochetarule, bă! Du-te (...) de prost! Du-te la cimitir, dacă eşti nebun. Bă, nemernicule! La poliţie, o să mergi! O să mergi la poliţie!", strigă Dana Roba.

Scena şocantă se petrece în faţa celor două fetiţe ale victimei. Baricadate în maşină împreună cu mama lor, sunt atacate brutal de un biciclist. Bărbatul loveşte maşina cu pumnul şi cu picioarele şi încearcă să spargă geamul din dreptul uneia dintre fiice. Apoi, sparge parbrizul cu bicicleta.

Atacată în trafic

Vezi și

"O să mergi la poliţie, nemernicule! O să mergi la poliţie! Uite ce mi-a făcut prostul! Copiii plâng, bată-l Dumnezeu să-l bată de boschetar. Uite ce mi-a făcut la maşină, a dat cu pumnii şi mi-a zgâriat cu bicicleta. Unde (...) mai pun eu alt parbriz...", mai spune Dana Roba.

"Fetiţele au ţipat foarte tare, au plâns, au mers la şcoală, am şi uitat să le cumpăr mâncare", a declarat Daniela Roba.

Daniela îşi ducea fetiţele la şcoală. Era dimineaţă, oră de vârf în trafic. Scandalul ar fi pornit după ce, susţine ea, biciclistul i-ar fi tăiat calea.

"Mergeam la şcoală şi de pe Bulevardul Liviu Rebreanu am făcut stânga pe Brâncoveanu şi mi-a ieşit un biciclist în cale. Efectiv era în mijlocul şoselei, nu era trecere de pietoni, nu era pistă pentru biciclişti, el pur şi simplu a trecut şi i s-a părut că eu am venit prea. Şi, bineînţeles, eu am oprit, deci nu-s beată la volan, n-am avut nimic. Eu m-am oprit, el s-a oprit şi era foarte supărat şi după care s-a uitat la maşină, a văzut că-mi scrie numărul şi s-a întors înapoi. S-a întors înapoi să vină la ceartă", a declarat Daniela Roba.

Incidentul a avut loc la ora de vârf pe acest bulevard din Timişoara şi, deşi foarte mulţi şoferi au asistat la agresiune, niciunul nu a intervenit ca să aplaneze conflictul.

"În continuare, poliţiştii efectuează verificări în vederea identificării şi depistării bărbatului, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul, cât şi pentru luarea măsurilor legale care se impun", a declarat Alexandra Petrovici, IPJ Timiş.

"Pe mine nu mă uimeşte treaba asta, prin ce am trecut eu acum doi ani... asta e floare la ureche şi mulumesc lui dumnezeu că am avut geamul ridicat şi o maşină bună cu un parbriz foarte bun", a declarat Daniela Roba.

În urmă cu doi ani, Daniela Roba a supravieţuit miraculos unui atac care a şocat întreaga ţară. Fostul soţ şi tatăl celor două fetiţe a lovit-o cu un ciocan până a intrat în comă. Individul este acum în închisoare.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că viitorul preşedinte va putea evita efectele economice neplăcute asupra românilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰