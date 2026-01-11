Antena Meniu Search
Ies la suprafaţă noi informaţii în cazul incendiului devastator de la clubul groazei din staţiunea Crans-Montana, soldat cu 40 de morţi în noaptea de Revelion. O uşă de serviciu de la subsol era încuiată din interior. Potrivit presei elveţiene, patronul barului a recunoscut acest lucru în faţa anchetatorilor. 

Acesta a declarat că a găsit mai multe cadavre când a deschis uşa din exterior, dar a susţinut că nu ştia de ce uşa era încuiată. Dacă autorităţile decid că proprietarii barului sunt parţial responsabili pentru încuierea uşii, acest lucru ar putea agrava acuzaţiile aduse împotriva lor.

În urma anchetei, Jacques Moretti, patronul barului, a fost arestat preventiv, la nouă zile după tragedie. Soția sa, care co-deține localul, nu a fost plasată sub măsură preventivă. Decizia autorităților a venit după ce ambii proprietari au fost audiați timp de șase ore, autoritățile considerând că Jacques Moretti ar putea încerca să fugă din țară. Informația a fost confirmată de publicația Le Soir, citând surse judiciare AFP, și de jurnaliștii The Guardian.

Cei doi proprietari sunt suspectați de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și provocarea involuntară a unui incendiu, potrivit procurorului șef al regiunii Valais. Tragedia a ridicat semne de întrebare cu privire la controalele efectuate în trecut și la respectarea normelor de siguranță. Jacques Moretti a declarat că localul fusese controlat de autorități "de trei ori în zece ani", conform publicației 24heures.ch.

Cauza probabilă a incendiului a fost folosirea artificiilor pe sticlele de șampanie, care au fost ținute prea aproape de tavanul acoperit cu burete fonoabsorbant. Ancheta preliminară a arătat că incendiul s-a extins rapid, cu efecte devastatoare asupra clienților și personalului.

Până pe 4 ianuarie, anchetatorii au finalizat identificarea celor 40 de decedați și a celor 116 răniți, iar tragedia a afectat în special tinerii, barul fiind popular în rândul acestora în stațiunea de schi Crans-Montana.

