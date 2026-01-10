Situaţie critică în Caraş-Severin, unde sute de oameni sunt izolaţi în frig şi beznă după ce copacii au rupt firele de electricitate. În mai puţin de o oră, aproape toată ţara intră sub coduri galbene de ninsori şi ger. În sudul ţării, se va aşterne un nou strat de zăpadă de 15 centimetri.

În Clisura Dunării sute de familii sunt izolate, după ce viscolul a doborât mai mulţi copaci pe şosea. În caz de urgenţă, medicii sau pompieri trebuie să facă un ocol de 50 de kilometri. Localnicii stau în

frig şi beznă după ce curentul electric a căzut.

"Noi am intervenit pe el (n.r. drum), dar la un moment dat nu am mai putut face faţă pentru că cădeau lemnele şi era riscul să pice pe noi", a declarat Ion Sporea, primarul comunei Gârnic.

Articolul continuă după reclamă

Un bărbat din Arad a fost la un pas de moarte după ce poliţiştii l-au găsit în hipotermie lângă o şină de la cale ferată. Victima a fost transportată pe targă un kilometru până la ambulanţă, iar medicii au reuşit să o salveze.

De altfel, polul frigului a fost în vest.

"De câteva zile, noi, cei din vestul ţării, ne reobişnuim cu iernile de altădată. A nins mult, iar temperaturile au coborât până la minus 19 grade Celsius, iar gerul nu a trecut. Se anunţă, de altfel, cele mai friguroase zile din ultimii şapte ani. Dar, cum ar spune nordicii, vremea nu e rea, dacă ai hainele potrivite, iar acum asta înseamnă un echipament complet", a transmis reporterul Observator Iulia Pop.

Trei sferturi de ţară este sub cod galben de ger până luni la prânz.

"Vremea va fi deosebit de rece, geroasă în special în jumătatea de nord a teritoriului. Duminică precipitaţii sub formă de ninsoare vor fi de interes pentru parea de sud, sud-est a ţării, local, centru şi la munte", a declarat Oana Catrina, meteorolog ANM.

În centrul ţării este atât de frig încât Lacul Ursu din Sovata cu apă sărată a îngheţat complet.

"Au fost minus 9 grade şi în zilele următoare va fi şi mai rece, mai frig. Undeva la mijloc, acolo poate o să fie 5, 10 centimetri gheaţa", a spus un locuior din zonă.

Peisaj inedit e şi în Haghita. Cascada Topliţa a îngheţat complet.

În Capitală, poleiul a băgat peste 100 de oameni in spital.

"Aici, la Spitalul Universitar din Capitala au ajuns la unitatea de primiri urgenţe 40 de oameni. Jumătate dintre ei aveau fracturi dupa ce au alunecat pe gheață. 10 persoane au avut cazuri grave ce au necesitat internarea", a transmis reporterul Observator Denisa Dicu.

"Sunt porţiuni alternante: asfalt bun, gheaţă, oamenii nu sunt atenţi şi atunci se întâmplă neprevăzutul", a declarat Radu Vişan, medic ortoped.

Sâmbătă seară sunt anunţate noi ninsori in Bucureşti.

"De mâine şi în Capitală vremea devine deosebit de rece şi asta pentru că în orele amiezii vor fi cam minus 3, minus 4 grade Celsius", a spus Oana Catrina, meteorolog ANM.

Specialiştii ne recomandă ca în zilele geroase să adaptăm meniul şi să evităm alcoolul, care oferă o falsă senzaţie de încălzire.

"Carnea de vită, urmată de carnea de pui, peşte gras, curcan, împreună cu cartof cu coajă, orez integral, quinoa. Iar grăsimi sănătoase, uleiul de măsline, bineînţeles, puţin avocado", a spus Olivia Mișca, nutriţionist.

Vremea va ramane deosebit de rece până pe 15 ianuarie.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰