Furtuna Goretti a adus cea mai puternică ninsoare din ultimii aproape 30 de ani în Marea Britanie. Un bărbat a murit după ce un copac a căzut peste rulota în care se afla. Iar în Franţa, în apropierea plajelor sunt pagube serioase. Valurile furioase au spart ferestrele unui restaurant.

Sunt imagini dramatice ce surprind urmările furtunii Goretti care a măturat Marea Britanie. Vijelia a lăsat zeci de mii de locuinţe în beznă. În comitatul Cornwall, vântul a doborât zeci de copaci, iar mai multe locuinţe au fost complet distruse.

Furtuna Goretti a adus cea mai puternică ninsoare din ultimii aproape 30 de ani în Marea Britanie

"Toate cele trei maşini au fost avariate. Maşina asta este a fiului meu. Aici e dubiţa mea iubită. Nu ştiu exact cât de avariată este.", spune un cetăţean.

Articolul continuă după reclamă

Tot în sudul comitatului, un bărbat de 50 de ani a fost găsit mort, după ce vântul puternic a doborât un copac ce a căzut peste rulota în care se afla.

Situaţia este dramatică şi în Franţa. În continuare, în peste 95.000 de locuinţe din Bretania şi Normandia NU există curent. Furtuna Goretti a afectat şi o parte din zona de litoral. Valurile agitatate au devastat un restaurant, iar pagubele sunt serioase.

"Apa a pătruns peste tot, pe dedesubt şi pe deasupra, valul a trecut peste, un val de 7 metri şi jumătate. În două zile, am reuşit să dormim doar 6 ore. Facem ce putem.", spune un francez.

"Toate aparatele de fitness, totul a dispărut, este incredibil!", adaugă alt francez.

"Venim de obicei să plimbăm câinele. Sincer, acum este destul de teribil. Nu ştiu cum vor reuşi să recupereze toate acestea.", spune un altul.

Şi în Germania este cod roşu de ninsori şi viscol

Şi în Germania este cod roşu de ninsori şi viscol. Drumurile au fost acoperite de zăpadă, iar un tânăr a murit într-un accident în sud-vestul ţării după ce maşina sa a derapat şi s-a izbit de un copac. Şi tirurile au avut probleme din cauza şoselelor alunecoase.

Şi în Italia temperaturile au scăzut sub zero. Zăpada a revenit în diverse părţi ale Sardiniei. Mai mulţi copaci au fost doborâţi şi mai multe zboruri au fost deviate. Vântul a depăşit 100 de kilometri pe oră. În Calabria, sunt anunţate rafale şi de 180 de kilometri pe oră.

Şi în zona de litoral din Napoli, marea a fost agitată.

La polul opus, Australia se topeşte. Autorităţile au declarat stare de catastrofă în sud-estul ţării, din cauza incendiior de vegetaţie. Numeroase case au fost distruse. Zece incendii majore sunt în continuare active - cele mai mari însă, în zone rurale slab populate. Trei persoane date dispărute iniţial au fost găsite în siguranţă. Mercurul din termometre a depăşit 40 de grade Celsius în statul Victoria.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰