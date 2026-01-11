Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Planeta e la extreme: furtuna Goretti aduce haos în Europa, incendiile fac ravagii în Australia

Furtuna Goretti a adus cea mai puternică ninsoare din ultimii aproape 30 de ani în Marea Britanie. Un bărbat a murit după ce un copac a căzut peste rulota în care se afla. Iar în Franţa, în apropierea plajelor sunt pagube serioase. Valurile furioase au spart ferestrele unui restaurant. 

de Redactia Observator

la 11.01.2026 , 08:26

Sunt imagini dramatice ce surprind urmările furtunii Goretti care a măturat Marea Britanie. Vijelia a lăsat zeci de mii de locuinţe în beznă. În comitatul Cornwall, vântul a doborât zeci de copaci, iar mai multe locuinţe au fost complet distruse.

Furtuna Goretti a adus cea mai puternică ninsoare din ultimii aproape 30 de ani în Marea Britanie

"Toate cele trei maşini au fost avariate. Maşina asta este a fiului meu. Aici e dubiţa mea iubită. Nu ştiu exact cât de avariată este.", spune un cetăţean.

Articolul continuă după reclamă

Tot în sudul comitatului, un bărbat de 50 de ani a fost găsit mort, după ce vântul puternic a doborât un copac ce a căzut peste rulota în care se afla.

Situaţia este dramatică şi în Franţa. În continuare, în peste 95.000 de locuinţe din Bretania şi Normandia NU există curent. Furtuna Goretti a afectat şi o parte din zona de litoral. Valurile agitatate au devastat un restaurant, iar pagubele sunt serioase.

"Apa a pătruns peste tot, pe dedesubt şi pe deasupra, valul a trecut peste, un val de 7 metri şi jumătate. În două zile, am reuşit să dormim doar 6 ore. Facem ce putem.", spune un francez

"Toate aparatele de fitness, totul a dispărut, este incredibil!", adaugă alt francez.

"Venim de obicei să plimbăm câinele. Sincer, acum este destul de teribil. Nu ştiu cum vor reuşi să recupereze toate acestea.", spune un altul

Şi în Germania este cod roşu de ninsori şi viscol

Şi în Germania este cod roşu de ninsori şi viscol. Drumurile au fost acoperite de zăpadă, iar un tânăr a murit într-un accident în sud-vestul ţării după ce maşina sa a derapat şi s-a izbit de un copac. Şi tirurile au avut probleme din cauza şoselelor alunecoase.

Şi în Italia temperaturile au scăzut sub zero. Zăpada a revenit în diverse părţi ale Sardiniei. Mai mulţi copaci au fost doborâţi şi mai multe zboruri au fost deviate. Vântul a depăşit 100 de kilometri pe oră. În Calabria, sunt anunţate rafale şi de 180 de kilometri pe oră.

Şi în zona de litoral din Napoli, marea a fost agitată.

La polul opus, Australia se topeşte. Autorităţile au declarat stare de catastrofă în sud-estul ţării, din cauza incendiior de vegetaţie. Numeroase case au fost distruse. Zece incendii majore sunt în continuare active - cele mai mari însă, în zone rurale slab populate. Trei persoane date dispărute iniţial au fost găsite în siguranţă. Mercurul din termometre a depăşit 40 de grade Celsius în statul Victoria.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ger europa vreme
Înapoi la Homepage
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Ivona, fiica actorului Mugur Mihăescu, a dezvăluit sexul bebelușului. Modul inedit în care a ales să dea marea veste
Ivona, fiica actorului Mugur Mihăescu, a dezvăluit sexul bebelușului. Modul inedit în care a ales să dea marea veste
Pacienții cronici, lăsați în voia sorții! Noile reguli din sănătate lovesc dur: bolnavii rămân fără analize. „Degeaba plătesc asigurări”
Pacienții cronici, lăsați în voia sorții! Noile reguli din sănătate lovesc dur: bolnavii rămân fără analize. „Degeaba plătesc asigurări”
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să renunţaţi la gaze?
Observator » Vremea » Planeta e la extreme: furtuna Goretti aduce haos în Europa, incendiile fac ravagii în Australia