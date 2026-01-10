În jur de 250 de persoane s-au adunat sâmbătă în fața Ambasadei Republicii Islamice Iran din București, participând la o manifestație pașnică menită să atragă atenția asupra situației tot mai grave din Iran, unde sărăcia și hiperinflația au scos tot mai mulți oameni în stradă. Regimul iranian a răspuns cu reprisalii violente, zeci de oameni pierzându-şi viaţa şi sute fiind răniţi. Preşedintele american Donald Trump a avertizat că SUA ar putea interveni dacă regimul ayatollahului Ali Khamenei va începe să ucidă oameni.

Manifestaţia care a avut loc sâmbătă, 10 ianuarie, a avut loc sub supravegherea forţelor de ordine şi s-a desfăşurat fără incidente în fața Ambasadei Republicii Islamice Iran de pe Bulevardul Lascăr Catargiu din București.

Protestele din Iran au început din cauza scumpirilor, când comercianții din Teheran au dat tonul manifestațiilor închizând magazinele din cauza hiperinflației. Un dolar american costă acum 1.400.000 de riali, moneda locală. Studenții din toată țara s-au alăturat și ei mișcărilor de stradă. Au aruncat cu pietre în clădiri guvernamentale și secții de poliție, iar forțele de ordine au răspuns cu focuri de armă.

Internetul și telefonia au fost întrerupte după ce prințul aflat în exil, Reza Pahlavi - fiul ultimului șah al Iranului - a chemat oamenii la protest. Autoritățile susțin că imaginile cu proteste sunt create de inteligența artificială.

Iranienii cer schimbarea regimului de la Teheran

Protestatarii scandează împotriva liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, și în favoarea unui prinț exilat. Guvernul încearcă să oprească protestele și promite negocieri.

Vineri seara, în nordul capitalei Teheran, mai mulți demonstranți au ieșit pe străzi, scandând "Pahlavi se va întoarce!". Reza Pahlavi, fiul exilat al ultimului șah iranian, s-a poziționat ca o alternativă la actualul regim, declarându-și sprijinul pentru proteste și lansând apeluri la acțiuni coordonate la nivel național. În paralel, în mai multe orașe au avut loc și contraproteste pro-guvernamentale.

Potrivit The Times, liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, și-ar fi făcut un plan de a fugi din Teheran în eventualitatea în care forțele de ordine nu vor reuși să reprime protestele din țară.

Khamenei acuză protestatarii că ar vrea să-i facă pe plac lui Trump

Liderul suprem ayatollah Ali Khamenei a catalogat protestatarii drept "o gașcă de golani" care ar acționa în interesul președintelui american Donald Trump și a avertizat că vor fi luate măsuri dure, inclusiv pedepse capitale pentru unii dintre participanți. Autoritățile iraniene nu vor ceda presiunii protestatarilor și anunță că opozanții regimului ar putea fi chiar condamnați la moarte.

Președintele american Donald Trump a anunțat că SUA se vor implica dacă vor fi omorâți oameni, iar până acum, în jur de 50 de protestatari ar fi fost uciși, potrivit organizațiilor de susținere a drepturilor omului. Neoficial, medicii susțin că numărul morților este mult mai mare, ajungând la aproximativ 200 de victime.

