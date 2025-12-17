Timişoara a comemorat aseară 36 de ani de la debutul Revoluţiei. Sunt 36 de ani de la începutul sfârşitului pentru regimul condus de Nicolae Ceauşescu. Marşul organizat în memoria tuturor celor care și-au pierdut viața pentru libertatea noastră a adus împreună revoluţionari, dar şi tineri care cunosc revoluția doar din poveștile părinților și ale bunicilor. Şi, ca de fiecare dată, au refăcut simbolic traseul parcurs de cei care mereu vor rămâne în memoria noastră drept eroii ţării.

16 decembrie 1989. Ziua în care, la Timișoara - și apoi în toată țara - românii îşi luau destinul în propriile mâini.

Este şi ziua în care presa din întreaga lume şi-a îndreptă ochii spre ţara noastră.

Spre deosebire de alte state din Blocul Estic, unde regimurile comuniste au căzut pașnic, România și-a câștigat libertatea cu prețul sângelui.

Revolta timişorenilor a început după predica pastorului László Tőkés, în care critica regimul comunist care înfometa şi înfrigura poporul. La scurt timp era ameninţat de temuta Securitate. Cedincioşii se adunau pentru a-l susţine în Piaţa Sfânta Maria. Acolo s-a aprins scânteia Revoluţiei şi tot acolo, după 36 de ani, mesajul "Eroii nu mor niciodată!" a fost strigat, din nou, la unison, de sute de oameni.

"Acest marş e pentru comemorarea Revoluţiei, o Revoluţie care a adus libertatea în România, înseamnă toate drepturile pe care ni le-am câştigat în urma acestei Revoluţii.", a spus un cetăţean.

"Reprezintă un moment esenţial din istoria României, deşi în ziua de azi este greu şi probabil o să fie în continuare, trebuie să ne gândim că ar fi putut să fie altfel.", a spus un alt cetăţean.

17 decembrie a fost cea mai sângeroasă zi a Revoluţiei. Încercările violente ale regimului Ceauşescu de a opri manifestaţiile au dus la peste 60 de morţi şi aproape 200 de răniţi, după ce forțele de ordine au deschis focul asupra manifestanților. În final, costul libertăţii României s-a tradus prin 1100 de morţi şi alţi mii de răniţi, dar şi la persoane arestate.

"Vin în fiecare an, sunt 36 de ani de când am fost arestat la Penitenciar Popa Şapcă. Am ieşit în stradă, da.", a adăugat un bărbat.

"E cea mai pură formă de respect a tinerilor faţă de noi, cei care am ieşit acum 36 de ani în stradă.", a declarat un alt bărbat.

La Catedrala Mitropolitană, participanții au aprins candele pe treptele lăcașului de cult și au rostit o rugăciune în memoria celor căzuți. Marșul s-a încheiat la Cimitirul Eroilor unde au fost depuse coroane în memoria celor care şi-au pierdut viaţa în decembrie 1989.

