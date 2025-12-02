Apele Române acuză operatorul ESZ Prahova de criza apei din Prahova. Problemele ar putea dura 6 luni

Apele Române au transmis că alimentarea cu apă pentru populație în județele Prahova și Dâmbovița ar putea fi reluată în cel mult o săptămână, dar avertizează că nerezolvarea şi amânarea problemelor de la barajul Paltinu va crea în continuare probleme de alimentare cu apă bruta pentru următoarele şase luni. Instituția susține că problemele nu sunt cauzate de barajul Paltinu, ci de operatorul de apă ESZ Prahova, care nu și-ar fi făcut la timp lucrările de întreținere, nu a pregătit surse alternative și nu a respectat obligațiile din autorizații și contracte.

Zeci de mii de oameni din mai multe localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa au rămas fără apă potabilă iar centrala electrică de la Brazi, operată de OMV Petrom și care acoperă aproximativ 10% din producţia naţională de energie, a fost oprită marţi din cauza debitului scăzut al apei tehnologice şi a restricţiilor de apă, a anunţat compania.

Apele Române spun că responsabil este operatorul de apă ESZ Prahova, care nu a întreținut conductele și nu a pregătit surse alternative, deși a fost avertizat din timp. Nu barajul Paltinu a lăsat oamenii fără apă, ci deficiențele de exploatare din partea operatorului, susțin cei de la Apele Române. Apele Române au transmis că au deschis o vană și că în maximum o săptămână ar trebui să se poată relua alimentarea cu apă potabilă, dacă operatorul își face partea.

Explicațiile oferite de Apele Române

"Având în vedere situația critică creată de întreruperea furnizării de apa potabila de către ESZ Prahova către beneficiari, Administrația Națională „Apele Române” face următoarele precizări:

Astăzi, ora 12.00 (cota în lac 626.40mdM), s-a realizat manevra de deschidere a golirii de semiadâncime - 30 cm (cota semiadâncime 625 mdM), au fost evacuați 3 mc/s, pentru alimentarea cu apă brută către priza ELSID. De aici, apa este tranzitată prin conducta CHEMP3 ELSID către coada lacului de acumulare VOILA (ESZ Prahova). Astfel, se asigură cel mai scurt traseu către stația de tratare Voila.

În prezent, se alimentează lacul de priză, iar operatorul de apă trebuie să își ia măsurile pregătitoare (monitorizare) și necesare în vederea reluării procesului de tratare a apei pentru potabilizare. Din acest moment și până la reluarea alimentării cu apă a populației, va mai dura cel mult o săptămână.

Reabilitarea bazinului de apă curată (BAC) reprezintă o investiție multianuală, demarată de către Administrația Națională „Apele Române” încă din anul 2023, aflată în prezent în stadiu de promovare (avizată deja inclusiv la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor). Această investiție urmează să fie aprobată de comisia interministerială și adoptată ulterior o Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Dar condiționarea acestei investiții nu exclude obligația respectării de către operatorul de apă, în speță Exploatarea Sistemului Zonal Prahova a condițiilor impuse prin autorizația de gospodărire a apelor, precum și a Convenției de Exploatare încheiată în 2017 între ANAR- ABA Buzău-Ialomița, SPEEH Hidroelectrica - S.H. Curtea de Argeș, S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova, SC. ELSIDF S.A. și S.C. ElectroCarbon S.A. prin care operatorul de apă, respectiv ESZ Prahova au obligația să:

Realizeze o acumulare tampon de apă curată pentru STA Voila, în situații de viituri;

Exploateze priza de apă de la Brebu și bazinul de apă curată Lunca Mare în conformitate cu prevederile Regulamentului de Exploatare;

Asigure avertizarea obiectivelor din aval în cazul producerii de avarii, defecțiuni la lucrările hidrotehnice sau la instalațiile de evacuare a apelor mari.

Autorizația de gospodărire a apelor prevede printre obligații următoarele:

Să exploateze construcțiile și instalații de captare, aducțiune, folosire și preepurare în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare care face parte integrantă din documentația pentru fundamentarea autorizației;

Să întrețină construcțiile și instalațiile de captare, aducțiune, folosire și evacuare a apelor uzate în condițiile tehnice corespunzătoare în scopul minimizării piederilor de apă;

În perioadele de precipitații abundente se urmăresc zilnic a volumelor de apă din bazin, starea construcțiilor și a instalațiilor aferente amenajării și se ia măsuri operative pentru asigurarea funcționării în siguranță a instalațiilor.

Asigure avertizarea operatorilor din aval în cazul producerii de avarii, defecțiuni la lucrările hidrotehnice sau la instalațiile de evacuare de ape mari.

Probleme semnalate la conducta de aducțiune din BAC de la stația de tratare Voila este exclusiv sarcina operatorului de apă care are obligația întreținerii și reparației acesteia, conform contractului de operare semnat între Administrația Națională „Apele Române” și Exploatarea Sistemului Zonal Prahova semnat în anul 2013 (art. 22 și art. 27), respectiv:

Art. 22: Operatorul se obligă ca pe toată durata contractului să păstreze în bune condiții bunurile utilizate precum și accesoriile acestuia să nu le degradeze sau deterioreze;

Art. 27: Operatorul va efectua pe cheltuiala lucrările de întreținere și reparații ale bunurilor pentru a le menține în starea în care l-a primit la momentul închirierii contractului.

Art. 28: Operatorul va efectua pe cheltuiala sa lucrările de reparații ale bunurilor capitale ale bunurilor numai dacă sunt determinate de culpa sa.

Având în vedere cele expuse mai sus, ESZ Prahova a fost informat încă de la sfârșitul lunii octombrie în legătură cu riscul cresterii turbiditatii apei, atat in perioada de coborare a nivelului in lac, cat si in perioada de realizare a lucrarilor de decolmatare a accesului in galeria de fund GF 2. În acest context, ESZ Prahova trebuia să asigure conditiile unei surse alternative pentru perioadele de viituri, respectiv alimentarea statiei de tratare Voila din bazinul de apa curata Lunca Mare. De asemenea, conform autorizațiilor de funcționare în siguranță (2017, 2023), ESZ Prahova avea obligația să realizeze măsurile și recomandările stabilite de expertul pentru siguranța barajelor prin documentația de expertiză tehnică și exploatarea amenajării cu nivel restricționat la cota de 478.00 mdM și atenta supraveghere a evoluției fenomenelor adverse care afectează bazinul, iar în această perioadă să fie implementate în regim de urgență lucrările de intervenție la bazin și aval de priza Brebu mal drept.

De asemenea, în data de 6 noiembrie, Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova a emis Hotararea nr. 9 din data de 06.11.2025, publicată pe site-ul Consiliului Județean Prahoav fiind informați cu privire la situația de urgență. Totodată, menționăm faptul că în 2023, prin Consiliul de Conducere al ANAR, le-a fost acordat o creștere a aportului de capital de 6.500.000 lei plus TVA pentru modernizarea sistemului SCADA, precum și implementarea IoT (internet of things), respectiv o platformă de telemetrie integrată cu sistem GIS prin care se realizează monitorizarea în timp real a rețelei de apă, inclusiv identificarea oricăror anomalii pentru organizarea eficientă a intervențiilor în consecință. Acest sistem trebuie montat pe conducta de aducțiune de apă actuală, avariată complet.

Această conductă ar fi asigurat preluarea apei din BAC (bazinul de apă curată Lunca Mare) către stația de tratare Voila, apă fără turbiditate. Chiar dacă acest bazin funcționează cu restricții de 1 metru, ar fi fost posibilă asigurarea unei surse alternative de apă, soluție semnalată de ABA Buzău-Ialomița încă de la sfârșitul lunii octombrie, dar în acest moment bazinul este gol, cauza fiind probleme la conducta de aducțiune aflată în exploatarea ESZ Prahova.

Menționăm faptul că lucrările de intervenție la Paltinu au rămas nerezolvate, întrucât creșterea în acest moment a nivelului până la 626 mdM, nu permite intervenția cu scafandri, care trebuie realizată la o cotă foarte scăzută de 605 mdM. La un nivel in lac sub cota golirii de semiadancime (625 mdM), funcționarea acumulării depinde exclusiv de evacuarea prin turbinele microhidrocentralei Hidroelectrica, varianta de operare care reprezintă o soluție de bypass neproiectată pentru exploatare permanentă și cu funcțiuni limitate în raport cu cerințele de siguranță hidrotehnică.

În această configurație, exploatarea nu mai beneficiază de redundanța obligatorie pentru lucrările hidrotehnice de categoria respectivă, iar eventualele disfuncționalități ale turbinei ar putea conduce la întreruperea alimentării cu apă, precum și la imposibilitatea realizării manevrelor necesare în caz de viitură sau de intervenție structurală.

În condițiile actuale date, estimăm că nerezolvarea și amânarea problemelor de la barajul Paltinu va crea în continuare probleme de alimentare cu apă bruta pentru următoarele 6 luni. Prin urmare, este nevoie de o colaborare foarte strânsă cu toate autoritățile implicate în vederea rezolvării urgente a situației critice prezente".

