Şoseaua ocolitoare a orașului Comarnic, soluţie pentru decongestionarea traficului pe DN 1, nu va fi gata la sfârșitul acestui an, cum scrie în contract, ci abia vara viitoare. Anunţul vine după ce, acum trei luni, am aflat că şoseaua s-a scumpit cu 130 de milioane de lei. Între timp, localnici şi turişti trec prin acelaşi calvar.

Centura Comarnic, singurul proiect la care se lucrează pentru fluidizarea circulației pe DN 1 - Valea Prahovei, va fi terminată cu cel puţin şase luni de întârziere. Constructorii români Frasinul - Arthenis nu pot respecta termenul stabilit iniţial.

Centura oraşului Comarnic va avea o singură bandă pe sens, patru poduri şi o lungime totală de aproximativ 6 kilometri. În prezent stadiul lucrărilor la acest proiect care ar putea descongestiona traficul abia a trecut de 55 la sută.

Mai scumpă cu 130 de milioane de lei

Autoritățile dau vina pe întârzierea unor avize şi pe unele modificări de traseu. Tot din această cauză, lucrările vor costa mai mult, iar devizul total se va apropia de 500 de milioane de lei.

"Probabil nu mai sunt bani sau ceva se întâmplă. Weekendurile, bară la bară şi la urcare şi la coborâre", spune un bărbat.

"Cu cât mai repede cu atât mai bine, în principiu pierdem toţi. Se aglomereaz încontinuu oamenii vin şi la munte. Vara, iarna, indiferent de anotimp. Lucrez în Sinaia şi oamenii mereu se plâng că întârzie", spune un tânăr.

Altă variantă de ocolire a aglomeraţiei, Valea Doftanei - Brădet, este şi ea în lucru şi va dura mult până să fie gata.

Lucrările la drumul Valea Doftanei - Bradet au început pe 1 august, au un termen de finalizare de 2 ani. În acest loc calea a fost largită defrişările au fost terminate astfel încât ne putem face deja o idee cum o să arate drumul peste munţi.

"Când ajunge să urce nu mai sunt fonduri. E mai direct faţă de Valea Prahovei care e aglomerat rău", spune un localnic.

Aşteptată de 20 de ani, autostrada Comarnic - Brasov este abia la studiul de fezabilitate. Ministerul Transporturilor anunţă optimist că şoseaua rapidă va fi gata în anul 2031.

