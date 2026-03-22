Cetatea Medievală Sighișoara este în pericol, după ce zidurile au început să cadă bucată cu bucată. Iar motivul este unul cât se poate de îngrijorător - traficul infernal. Un studiu recent arată că peste cinci mii de camioane de mare tonaj trec, zilnic, pe drumul de sub monumentul aflat în patrimoniul UNESCO. Disperaţi de întreaga situaţie sunt şi localnicii. Singura soluţie ca cetatea să fie salvată este construirea unei centuri ocolitoare.

"Vibraţiile, îngheţul, dezgheţul şi celelalte fenomene naturale fac sau au ca efect şubrezirea structurilor contruite", spune Bogdan Burghelea, administrator - city manager Sighișoara.

Şi localnicii au ajuns la disperare din cauza traficului infernal.

"E un zgomot şi o trepidaţie permanentă, plus circulaţia şi cu maşinile oraşului".

"Se spune că trepidaţiile se simt. Da, se simt, se simt chiar tare", spun localnicii.

Varianta unei centuri ocolitoare a oraşului este singura care ar putea salva situaţia, doar că...

"Avem proiecte cu finanţare pe PNRR care se derulează şi am depus şi am obţinut finanţare pe Timbrul Monumentelor. Eu am încredere că în acest an vor începe lucrările efective", spune Bogdan Burghelea, administrator - city manager Sighișoara.

Cetatea Sighișoarei a fost inclusă în patrimoniul mondial UNESCO încă din anul 1999.

"Cetatea Sighişoarei este construită începând cu secolul al treisprezecelea. Sunt nouă turnuri de apărare şi tronsoanele de ziduri care în evul mediu erau folosite pentru apărarea cetăţii împotriva invadatorilor. Astăzi fiecare turn poartă numele unei meserii, cu excepţia unuia, a turnului cu ceas care în acea vreme era administrat de primărie şi în evul mediu adăpostea municipalitatea, deci primăria oraşului", spune Nicolae Teșculă, director muzeu.

Centura ocolitoare a Sighişoarei ar trebui să aibă o lungime de 13 kilometri.

