Poliţiştii de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale au reușit să-l prindă pe un tânăr de 30 de ani care ar fi crierul atacului armat asupra unui club din Centrul Vechi al Capitalei. Bărbatul este cetăţean turc şi a fost prins în timp ce încerca să fugă din ţara prin vama Nădlac.

Cetăţeanul turc care ar fi comandat atacul armat din centrul Capitalei, prins când încerca să fugă din ţară - Pagina de Timiş

Operațiunea a fost una de amploare, mai multe mașini au fost oprite în trafic, iar suspectul a fost imobilizat fără ca acesta să opună rezistență, scrie Pagina de Timiş.

Individul a fost capturat chiar înainte de a trece graniţa. El a fost interceptat de polițiști pe autostrada Arad-Nădlac. A încercat să fugă după ce autorul atacului și un alt complice de 19 ani, care i-ar fi pus arma în mână, au fost deja arestați.

Potrivit anchetatorilor, turcul şi-ar fi coordonat cei doi complici prin telefon, transmițând indicații în timp real, scrie presa locală.

Acum bărbatul se află în mâinile procurorilor din București și urmează să fie supus unui interogatoriu-maraton, pentru a se stabili în numele cui a ordonat deschiderea focului într-o zonă extrem de aglomerată a Capitalei.

