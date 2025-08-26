Foto Cetăţeanul turc care ar fi comandat atacul armat din centrul Capitalei, prins când încerca să fugă din ţară
Poliţiştii de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale au reușit să-l prindă pe un tânăr de 30 de ani care ar fi crierul atacului armat asupra unui club din Centrul Vechi al Capitalei. Bărbatul este cetăţean turc şi a fost prins în timp ce încerca să fugă din ţara prin vama Nădlac.
Operațiunea a fost una de amploare, mai multe mașini au fost oprite în trafic, iar suspectul a fost imobilizat fără ca acesta să opună rezistență, scrie Pagina de Timiş.
Individul a fost capturat chiar înainte de a trece graniţa. El a fost interceptat de polițiști pe autostrada Arad-Nădlac. A încercat să fugă după ce autorul atacului și un alt complice de 19 ani, care i-ar fi pus arma în mână, au fost deja arestați.
Potrivit anchetatorilor, turcul şi-ar fi coordonat cei doi complici prin telefon, transmițând indicații în timp real, scrie presa locală.
Acum bărbatul se află în mâinile procurorilor din București și urmează să fie supus unui interogatoriu-maraton, pentru a se stabili în numele cui a ordonat deschiderea focului într-o zonă extrem de aglomerată a Capitalei.
