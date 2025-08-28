Avem veşti nu tocmai bune pentru călători: zeci de trenuri riscă să fie anulate din toamnă, adică practic peste câteva zile. Motivul? CFR Călători nu a reuşit să achite la timp facturile către administratorul reţelei feroviare.

Vorbim despre o serie de rute destul de importante. București-Iași, București-Drobeta Turnul Severin, Cluj-Napoca-Brașov sau Timișoara-Oradea. Ar fi doar câteva dintre acestea, dar vorbim de peste 40 de rute.

Prima notificare a fost trimisă luni către CFR Călători, de către administratorul de căi ferate. Vorbim despre o datorie de peste 41 de milioane de lei. În urma primei notificări, CFR Călători a achitat doar 7,8 milioane de lei. Insuficient, spun cei de la CFR SA, pentru că ieri a fost zi de salariu și aveau nevoie de minimum 31 de milioane de lei pentru a-și achita angajații. Nu a existat această sumă în conturi din această datorie.

Ultimatum pentru CFR Călători

Prin consecință, ieri s-a mai trimis o notificare către CFR Călători, iar compania care administrează căile ferate a amenințat că va bloca trenurile de la 1 septembrie. Practic nu vor mai putea folosi căile ferate cei de la CFR Călători dacă nu își plătesc restul datoriei.

Ministerul Transporturilor anunță însă că situația ar putea fi rezolvată în curând. Banii ar fi fost trimiși în contul CFR SA. Urmează ca plata să fie oficial înregistrată. Însă, până la acest moment, CFR Călători nu a comentat subiectul către presă.

