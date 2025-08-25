Cele mai interesante scandaluri din România sunt cele în care statul se ceartă cu statul. Adică instituţiile-surori au datorii unele la altele şi încep să se ameninţe. Astăzi, de exemplu, s-a aflat că CFR Instrastructură ar avea de gând să nu mai dea voie trenurilor CFR Călători să circule pe liniile ei. Şi în timp ce directorii plătiți cu mii de euro fac glume prin birouri, românii află că s-ar putea să rămână pe peroa

- CFR Infrastructură n-ar mai vrea să lase CFR Călători pe liniile sale. Ce trenuri ar putea să dispară - Shutterstock

CFR SA, compania care administrează căile ferate din România, a notificat CFR Călători că de la data de 1 septembrie ar putea fi suspendată circulaţia trenurilor Regio, iar de la data de 1 octombrie ar putea fi suspendată circulaţia trenurilor InterRegio. Asta pentru că operatorul de stat nu a plătit toate datoriile către CFR SA. Vorbim de datorii de peste 41 de milioane de lei, echivalentul a 8 milioane de euro.

Notificarea a fost trimisă pe data de 20 august, însă scandalul este unul mai vechi, din luna iunie. CFR SA susţine că din cauza aceasta nu poate plăti salariile angajaţilor. Reprezentanţii companiilor de stat s-au pus la masă cu reprezentanţii Autorităţii pentru Reformă Feroviară şi au ajuns la un acord. CFR Călători susţine că până la urmă nu vor fi suspendate aceste trenuri. CFR Infrastructură a dat un termen limită de plată a datoriilor, acela fiind de 29 august.

Florentina Lazăr Like În Guvern se iau cele mai importante decizii pentru noi, românii. Se majorează sau scad pensiile și salariile, se măresc taxele și impozitele, se fac sau se mimează reforme. ➜

Întrebarea zilei Aţi renunţat la achiziţia unei locuinţe din cauza majorării TVA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰