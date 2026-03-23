Două calde, una rece de pe autostrada care înconjoară Capitala. Pe zona de nord, două loturi din cele trei aflate în lucru sunt în grafic şi ar trebui să fie gata până la finalul anului, chiar şi mai devreme. Pe al treilea însă, unde lucrează un constructor chinez, veştile nu sunt deloc optimiste. Un lot care trebuia să fie gata acum o lună, este deja în întârziere şi cu o mobilizare slabă pe şantier.

Aproape 50 de kilometri măsoară jumtatea de nord a Autostrăzii Zero, cea care înconjoară Capitala. Se circulă doar pe un segment mic, de 10 kilometri. Alte 3 loturi sunt în lucru. Lotul 1 din A0 nord are o lungime de 17,5 km. 10 poduri se ridica aici iar sistemul rutier este alcătuită din balast stabilizat si 3 straturi de asfalt. Primii km de asfalt sunt trunati chiar in aceste zile. Cu puțin noroc, pana la finele anului, ar trebui sa putem circula cu masina pe aici. Constructorul vrea să deschidă mai devreme faţă de termenul din contract.

"De la DN1 Otopeni, până la DN1A Buftea să-l dăm la trafic în prima parte a verii, apoi DN1A Buftea DN 7 în prima partea a toamnei, iar intregul şantier ...se poate da la trafic până la sfârşitul anului", a declarat Bogdan Andrei, director operaţional Retter Group. Veştile bune se opresc aici. Alte două loturi - 3 şi 4, cele care fac legătura cu Autostrada Soarelui, sunt legate unul de altul şi trebuie inaugurate împreună. Asta chiar dacă unul este în termen, iar celălalt în mare întârziere. Este vorba de bucata la care lucrează o companie controlată de Guvernul din China şi care trebuia să fie gata încă din februarie.

"A fost un pariu al chinezilor, în ideea în care vor mai putea să participe şi la alte licitaţii. Noi am spus dintotdeauna că o să mişte foarte prost, pentru că nu au niciun motiv să se mişte "rachetă" pe acest lot. Dacă o să ajungem cu inaugurarea prin august, în cel mai rău caz în toamnă, m-aş declara mulţumit", a declarat Ionuţ Ciurea, preşedintele Asociaţia Pro Infrastructura. "Acolo trebuie crescută mobilizarea, mai ales pe zona de terasemente, să nu ne prindă toamna cu zone de asfalt care să fie puse în practică", a declarat Ionel Scrioşteanu, secretar de stat Ministerul Transporturilor.

Odata terminată, A0 Nord va prelua mare parte din traficul de pe actuala centură a Capitalei. În acest moment, la orele de vârf, șoferii pierd si 15/20 de minute doar ca sa treacă de un sens giratoriu. Problemele de pe A0 nu sunt izolate. Pe traseul spre munte, acolo unde visăm la autostradă până la Braşov, proiectantul a fost sancționat cu o amendă record, de aproximativ 4 milioane de lei, după întârzieri în livrarea documentației. Compania de Drumuri spune că lipsesc inclusiv studii esențiale, fără de care lucrările nici nu pot începe. Contractul este în pericol de reziliere.

