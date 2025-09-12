Timișoara aduce un ultim omagiu plasticului. În cimitire, e materialul care dă tonul – pe cruci, garduri şi chiar la colțul fiecărei alei, găsești coronițe care sfidează timpul și vremea. Țin veșnic, suportă luni întregi de soare şi ploi, iar avantajul este că îţi mai lasă şi bani să trăieşti, spun oamenii. Doar că bucuria celor vii nu se potriveşte cu credinţele autorităţilor, fie ele laice sau bisericeşti, care plănuiesc acum să dea afară plasticul din locurile de odihnă veşnică şi lăcaşele de cult.

Ca să nu ne înăbuşe plasticul, autorităţile locale vor să interzică florile artificiale în cimitire. Vor morminte eco friendly și au pus pe hârtie un regulament care se va aplica în toate cele şase cimitire pe care primăria oraşului de pe Bega le are în administrare.

Demersul este suținut și de Mitropolia Banatului care a dat plasticul afară şi din biserici.

În pieţe, comercianții nu sunt deloc încântaţi de ideile administrației locale. Coroniţele de plastic se vând bine. Preţurile încep de la 15 lei şi pot ajunge, ce-i drept, şi la 400 de lei pentru produsele "premium".

Regulamentul urmează să fie votat în Consiliul Local la sfârsitul acestei luni.

