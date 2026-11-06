Un bărbat din Târgu-Neamț a fost victima unei tâlhării comise de cinci minori, cu vârste între 11 și 16 ani, care i-au furat portofelul în care avea 600 de euro, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț, relatează Agerpres.

Cinci minori au tâlhărit un bărbat în Târgu-Neamț. Metoda prin care au reușit să-i fure 600 de euro - Profimedia

"În urma verificărilor efectuate de poliţiştii Formaţiunii de Investigaţii Criminale Târgu-Neamţ au fost identificate persoanele bănuite de comiterea faptei, trei minore cu vârsta de 13, 15 respectiv 16 ani şi doi minori cu vârsta de 11 respectiv 15 ani, din Târgu-Neamţ şi un tânăr de 18 ani, din Vânători-Neamţ", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Ramona Ciofu.

Aceştia au observat într-un bar că bărbatul are bani asupra sa şi se află într-o stare avansată de ebrietate.

L-au ademenit într-o zonă retrasă, l-au trântit la pământ şi i-au furat portofelul în care se afla suma de 600 de euro.

Articolul continuă după reclamă

Cercetările sunt continuate pentru tâlhărie calificată.