Misterul alertelor cu bombă care au dat peste cap zborurile din Europa. Cine ar putea fi în spatele lor

Un val de alerte false cu bombă a provocat haos pe aeroporturile din Europa, iar suspiciunile privind autorii amenințărilor se îndreaptă către Rusia. Cel puțin 21 de zboruri au fost afectate, mai multe aeronave au fost deviate, iar în Italia au fost mobilizate inclusiv avioane de luptă. Incidentele ridică semne de întrebare cu privire la o posibilă campanie de război hibrid, însă până în prezent nu au apărut dovezi concrete care să indice cine se află în spatele alertelor, potrivit BBC .

Rusia, suspectată că s-ar afla în spatele alertelor cu bombă din Europa. 21 de zboruri afectate - Profimedia

În aproape toate cazurile, cu excepția notabilă a aeroportului Heathrow din Londra, amenințările au fost considerate suficient de credibile pentru ca aeronavele vizate să fie deviate de la traseu. În Italia, autoritățile au mers chiar mai departe și au ridicat de la sol avioane de luptă pentru a escorta una dintre aeronave.

Rusia, suspectată că s-ar afla în spatele alertelor false cu bombă

Toate alertele s-au dovedit a fi false, ceea ce nu înseamnă, desigur, că următoarele nu ar putea fi reale.

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Nu este deloc surprinzător că natura simultană și coordonată a acestor alerte false, alături de alte acțiuni ostile înregistrate în Europa, îi determină pe unii să îndrepte suspiciunile către Rusia.

După o serie de atacuri cibernetice și apariții misterioase ale dronelor deasupra unor obiective sensibile, la începutul acestui an, ultimele zile au adus noi incidente. Printre acestea se numără atacuri informatice de la distanță asupra congelatoarelor din supermarketuri și asupra unei bănci de sânge, un incident suspect la granița Poloniei cu Rusia, precum și un atac cu dronă asupra aeroportului Leipzig/Halle din Germania, în luna august, pentru care ministrul german de Interne a acuzat public Moscova.

Numeroase persoane susțin, exclusiv pe baza unor dovezi circumstanțiale, că aceste incidente ar putea reprezenta încă un exemplu de război "hibrid", "în zona gri" sau "sub pragul de reacție".

Este vorba despre acțiuni care afectează infrastructura sau societatea unui stat, dar care sunt, de regulă, anonime, permit negarea implicării și nu ating nivelul necesar pentru a declanșa Articolul 5 al NATO și, implicit, un răspuns din partea Occidentului.

Moscova este, fără îndoială, furioasă pe NATO pentru sprijinul acordat Ucrainei, care a împiedicat planurile Kremlinului de a ocupa această țară și de a-i pune efectiv capăt independenței.

Bloggeri ruși au sugerat, de asemenea, că, dacă dronele ucrainene fac în prezent aeroporturile din Rusia nesigure, iar sancțiunile occidentale împiedică accesul companiilor aeriene rusești în spațiul aerian european, atunci de ce nu ar trebui și statele occidentale să resimtă aceleași consecințe?

O grupare extremistă rusă, menționată într-un mesaj de amenințare trimis la Roma

Cu toate acestea, până joi seară nu apăruse nicio dovadă concretă care să lege alertele false cu bombă din aviație de Rusia, Iran sau de grupări intermediare controlate de aceste state.

Joi dimineață, autoritățile aeroportuare din Roma au primit un e-mail de amenințare, care pretindea că provine de la o organizație numită "Luptătorii Statului Masculin" („Fighters of the Male State”).

Denumirea face probabil referire la gruparea rusă Muzhskoi Legion sau „Legiunea Masculină”, o organizație de extremă dreapta cu opinii atât de radicale, încât a fost interzisă de o instanță din Moscova în 2021.

Autoritățile caută dovezi concrete pentru identificarea celor responsabili

Cu toate acestea, gruparea și-a păstrat zecile de mii de urmăritori pe Telegram, unde a salutat invazia rusă pe scară largă a Ucrainei, declanșată în anul următor.

Însă e-mailul trimis la Roma, chiar dacă este autentic - și cine poate garanta că nu a fost expediat de o altă grupare care folosește această identitate? - este puțin probabil să ofere indiciile de care poliția și autoritățile aeroportuare au nevoie pentru a stabili cine se află în spatele acestor alerte false și care este motivul lor.

Pentru forțele de poliție naționale, autoritățile aeroportuare și ministerele Transporturilor, care încearcă să identifice autorii acestor alerte și să stabilească cele mai eficiente măsuri pentru a le limita efectele în cazul unor noi incidente, obiectivul nu este să pornească de la presupuneri despre cine ar putea fi cei mai probabili vinovați, ci să urmărească dovezile concrete și verificabile - dacă reușesc să le găsească.