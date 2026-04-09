Cinci persoane au ajuns la spital, joi dimineaţă, după ce un microbuz a fost implicat într-un accident pe un drum din Prahova. Şoferul ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă şi a ieşit de pe carosabil, iar autorităţile au activat iniţial Planul Roşu de Intervenţie.

Cinci persoane rănite în Prahova, după ce şoferul unui microbuz a pierdut controlul volanului într-o curbă

Potrivit sursei citate, poliţiştii din Ploieşti au fost sesizaţi în jurul orei 07:00, cu privire la producerea unui accident rutier pe DC 159, în care a fost implicat un microbuz.

"În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că un bărbat de 50 de ani, din municipiul Ploieşti, în timp ce conducea un microbuz pe DC 159, în afara localităţii Pleaşa, către DN 1A, ajuns într-un sector de drum în curbă la dreapta, în apropierea intersecţiei cu DN 1A, ar fi pătruns pe sensul opus de deplasare şi ar fi intrat în coliziune cu spaţiul verde aferent podului peste râul Teleajen. În urma producerii accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a cinci pasageri din microbuz, aceştia fiind transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate", a transmis IPJ Prahova.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier, în cadrul unui dosar penal întocmit pentru vătămare corporală din culpă.

În context, ISU Prahova a anunţat că a intervenit la locul accidentului pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor si pentru acordarea asistenţei medicale cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială pentru transport personal şi victime multiple, o ambulanţă TIM (terapie intensivă mobilă, cu medic) şi patru ambulanţă SMURD tip B2.

Având în vedere numărul potenţial de victime, la nivelul judeţului, iniţial, a fost activat Planul Roşu de Intervenţie, dar în urma evaluării medicale a victimelor a fost dezactivat.

