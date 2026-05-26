Prima pastilă pentru slăbit ajunge în curând şi pe piaţa din România. A primit deja undă verde de la Agenţia Europeană a Medicamentului. Tratamentul e o alternativă la injecţiile deja cunoscute. Doar că nu vine la liber: se eliberează pe reţetă şi doar pentru pacienţii diagnosticaţi cu diabet sau obezitate. În România, 4 din 10 oameni suferă de obezitate, iar cererea pentru astfel de tratamente a explodat în ultimii ani.

O pastilă pe zi și promisiunea unei siluete fără bătăi de cap. Nu e ceva abstract, ci noua generație de tratamente pentru slăbit aprobată în Uniunea Europeană. Pilula vine ca alternativă la injecțiile săptămânale și, deși nu topește grăsimea peste noapte, schimbă ceva mai important: felul în care creierul percepe foamea.

"Aceste noi medicamente sunt similare hormonilor naturali produși de organism. Când alimentele trec prin intestine, celulele intestinale produc acești hormoni, care ajung la creier și îi transmit semnalul că ești sătul", explică medicul Caroline Apovian.

Cât pot slăbi pacienţii care iau tratamentul

Articolul continuă după reclamă

Tratamentul se ia zilnic, dimineața, dar nu funcționează singur. Are nevoie de dietă strictă și mișcare. În studiile clinice, pacienții care au urmat corect schema au pierdut, în medie, aproximativ 10% din greutatea corporală în șase luni.

"Îmi potolea foamea de dimineață. Și așa, săream peste micul dejun, apoi luam un prânz copios, o cină copioasă și mai mâncam ceva între mese. Nu neapărat pentru că mi-era foame, ci pentru că așa era rutina mea de ani de zile. Caloriile acelea se adună, chiar dacă mâncarea e sănătoasă", explică un pacient.

Cum se eliberează medicamentele de slăbit

Medicamentul se eliberează doar pe bază de prescripție și este recomandat pacienților cu obezitate sau celor supraponderali care au și alte afecțiuni asociate.

"Este un avantaj pentru că prevenim apariția complicațiilor obezității, care nu sunt puține. Enumerăm și diabetul zaharat de tip 2, sindromul de apnee în somn, care este foarte grav, crește riscul cardiovascular foarte mare. De aici accidente vasculare, fie infarct, fie AVC, complicații severe, pe termen lung", explică diabetologul Teodora Costea.

Medicii ne avertizează însă că astfel de tratamente nu trebuie văzute ca o metodă de înfrumuseţare rapidă şi trebuie luate sub supravegherea unui specialist, pentru că pot avea riscuri importante.

"Trebuie o evaluare medicală în prealabil. Dacă au istoric în familie de anumite patologii, cum este cancerul tiroidian, sau sindroamele genetice MEN2, care de asemenea includ cancere tiroidiene, feocromocitoame și așa mai departe, nu au voie să facă acest tratament, pentru că se expun la riscul acesta", a mai spus diabetologul Teodora Costea.

Peste ocean, tratamentul costă între 150 și 300 de dolari pe lună, în funcție de doză. În mai multe state europene, medicamentele anti-obezitate nu sunt decontate de stat. În România, există tratamente decontate, inclusiv orale și injectabile, dar exclusiv pentru pacienții cu diabet.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰