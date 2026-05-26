Capitol, Herăstrău sau Teatrul de Vară "Nicolae Bălcescu" stau să cadă în aşteptarea finanţării. România Film, regia autonomă care deţine o parte din teatrele de vară şi cinematografele uitate din Bucureşti, cere acum primăriei să le preia şi să le renoveze. Singura varianta pentru a oferi din nou proiecţii, spectacole şi concerte în aer liber.

Capitol, cea mai veche grădina de vară, este şi cea mai ghinionistă. Deschisă în 1916 ca teatru de elită, nu a mai păstrat nimic din aerul de atracţie a Capitalei. Este o ruină care întristează bucureştenii.

"Este un dezastru. Avea un acoperiş impropriu, total aiurea, fiind zăpadă foarte multă s-a prăbuşit şi de atunci e aşa. O mizerie de nedescris.", spune un bucureştean.

"Ce am mai văzut eu că se întampla aici e că se întâmplă nişte filmări uneori. Se mai întâmplă ceva activitate aici dar este strict pur privat.", adaugă un alt localnic.

Grădina Capitol a fost închisă de autorităţi acum trei ani după ce au primit sesizări că stă că cadă.

Acum noul chiriaş promite că va consolida clădirea teatrului de vară Capitol, însă încă nu are toate autorizaţiile mai ales că vorbim despre o clădire monument istoric care are nevoie inclusiv de aviz de la ministerul culturii. Chiar dacă şantierul încă nu a început, actualul chiriaş spune că până la finalul anului lucrările se vor termina.

Firma care a făcut să renască celebrul cinematograf Luceafărul a încercat să facă acelaşi lucru şi aici.

"Nu am reuşit pentru că au fost destul de mulţi bani. Ne mai trebuiau bani. E vorba de 3 milioane sau 4 milioane de euro.", menţionează Petrică Paraschiv, antreprenor în domeniul cultural.

Teatrul aparţine regiei autonome România Film, ca multe cinematografe şi grădini de vară închise. Pentru că nu a putut să le susţină financiar le-a închiriat unor firme private.

Actualul proprietar a obţinut de la Primăria Sectorului 2 un certificat de urbanism pentru un bloc de locuinţe cu două niveluri subterane, parter și cinci etaje.

"Avem pe masă scenariul exproprierii acelei zone. Eu sunt extrem de retinut in a da o autorizaţie de construire în zonă dar trebuie să evaluăm in functie si de contextul financiar bugetar.", spune Rareş Hopincă, primarul Sectorului 2.

"Planuri au existat dar doar la nivel de bune intenţii.", spune Mihai Radu, reprezentant al Regiei Autonome România Film.

România Film cere acum Primăriei Capitalei să preia instituţiile de cultură pe care le are în subordine de 35 de ani, pentru a le reda comunităţii.

"PS1 a revendicat dreptul de a prelua în administrare grădina respectivă, în contradictoriu cu Primăria municipiului care susţinea că se cuvinte şi atunci s-a mai amânat treaba câţiva ani de zile.", spune Mihai Radu.

Aceeaşi soartă au avut-o multe astfel de locuri.

Situat în parcul Floreasca, cinematograful cu acelaşi nume este proprietate privată de mai bine de 20 de ani la fel şi o parte din aleile de aici, in jur de 3.000 mp. Doar amprenta la sol a fostului cinematograf depăşeşte 1.100 mp. Sigur, aici nu mai funcţionează cinematograful pt că intreg spatiul s-a transformat in salon de evenimente.

"O, ce frumos era. Din 3 in 3 zile se schimbau filmele.", spune un cetăţean.

Un alt teatru de vară a rămas mai mult cu numele. În parcul Herăstrău abia dacă îţi dai seama că pe o suprafaţă de 2.400 de metri pătraţi există o grădină de spectacole încă din anii 30.

"Avem pe 28 spectacol şi pe 12, ca să ştiţi.", spune un paznic.

Edilul Capitalei anunţă că va lansa un concurs de soluţii pentru refacerea grădinii de vară Herăstrău.

