Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Cinci persoane rănite, în urma unui accident pe Autostrada A1, în Arad, între un TIR și un microbuz

Cinci persoane au fost rănite în urma unui accident pe Autostrada A1, în Arad, între un TIR şi un microbuz. Alte trei persoane implicate au refuzat transportul la spital. 

de Redactia Observator

la 31.10.2025 , 10:48
Cinci persoane rănite, în urma unui accident pe Autostrada A1, în Arad, între un TIR și un microbuz Accident Arad Galerie (10)

Accidentul rutier a avut loc vineri dimineață, în jurul orei 08:00, pe A1, la kilometrul 570, pe sensul de mers Arad – Nădlac. În evenimentul rutier au fost implicate un autotren și un microbuz.

La locul evenimentului a fost solicitată și o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Arad. Victimele au fost conștiente, cooperante și neîncarcerate. Este vorba despre patru bărbați și o femeie, care au fost transportați la spital pentru îngrijiri și investigații medicale suplimentare.

Celelalte trei persoane implicate au refuzat transportul la spital.

Articolul continuă după reclamă

Ce spun poliţiştii 

Din primele cercetări făcute de polițiști, impactul a avut loc între un microbuz de transport persoane, în care se găseau șase pasageri, condus de un tânăr de 28 de ani, din județul Tulcea, și un ansamblu rutier, condus de un bărbat de 41 de ani, cetățean bulgar.

Microbuzul ar fi staționat pe banda de urgență. Cinci persoane au fost transportate la spital, pentru evaluare stării lor și acordarea de îngrijiri medicale.

În cauză se continuă cercetările, pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea accidentului.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident arad tir microbuz
Înapoi la Homepage
Ion Ţiriac a făcut marele anunţ! “Trebuie să termin asta până vara viitoare”. Sute de mii de români au motive de bucurie
Ion Ţiriac a făcut marele anunţ! &#8220;Trebuie să termin asta până vara viitoare&#8221;. Sute de mii de români au motive de bucurie
Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea
Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului
„Primești ce meriți”. Un tânăr intrat în comă după un accident s-a trezit doar pentru a spune ce s-a întâmplat, de fapt. Apoi a murit
„Primești ce meriți”. Un tânăr intrat în comă după un accident s-a trezit doar pentru a spune ce s-a întâmplat, de fapt. Apoi a murit
Comentarii


Întrebarea zilei
Săriţi peste micul dejun?
Observator » Evenimente » Cinci persoane rănite, în urma unui accident pe Autostrada A1, în Arad, între un TIR și un microbuz