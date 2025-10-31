Cinci persoane rănite, în urma unui accident pe Autostrada A1, în Arad, între un TIR și un microbuz

Cinci persoane au fost rănite în urma unui accident pe Autostrada A1, în Arad, între un TIR şi un microbuz. Alte trei persoane implicate au refuzat transportul la spital.

Accidentul rutier a avut loc vineri dimineață, în jurul orei 08:00, pe A1, la kilometrul 570, pe sensul de mers Arad – Nădlac. În evenimentul rutier au fost implicate un autotren și un microbuz.

La locul evenimentului a fost solicitată și o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Arad. Victimele au fost conștiente, cooperante și neîncarcerate. Este vorba despre patru bărbați și o femeie, care au fost transportați la spital pentru îngrijiri și investigații medicale suplimentare.

Celelalte trei persoane implicate au refuzat transportul la spital.

Articolul continuă după reclamă

Ce spun poliţiştii

Din primele cercetări făcute de polițiști, impactul a avut loc între un microbuz de transport persoane, în care se găseau șase pasageri, condus de un tânăr de 28 de ani, din județul Tulcea, și un ansamblu rutier, condus de un bărbat de 41 de ani, cetățean bulgar.

Microbuzul ar fi staționat pe banda de urgență. Cinci persoane au fost transportate la spital, pentru evaluare stării lor și acordarea de îngrijiri medicale.

În cauză se continuă cercetările, pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea accidentului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰