Teribilismul vârstei l-a costat scump pe un şofer de 21 de ani. Tânărul din Arad s-a urcat băut şi fără permis şi a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor. Cursa nebună s-a oprit când bărbatul a intrat în patru maşini parcate. Momentul incidentului a fost surprins de camerele de supraveghere.

Tânărul s-a urcat la volanul unei maşini care nu avea plăcuţe de înmatriculare, aşa că poliţiştii de la rutieră i-au făcut semn să oprească. Fără permis şi sub influenţa băuturilor alcoolice, pentru şofer a început o cursă nebună.

După ce a fost prins de oamenii legii, tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, având o alcoolemie de 0.88%. Şoferul a fost reținut pentru 24 de ore, pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului și conducere fără permis de conducere.

Ce spun poliţiştii

La data de 30 octombrie 2025, în jurul orei 18:05, prin 112, polițiștii arădeni au fost sesizați despre faptul că, pe strada Eminescu, din municipiu, a fost văzut un autoturism care circulă fără plăcuțe cu numărul de înmatriculare. Autoturismul a fost observat de un echipaj al Biroului Rutier, polițiștii procedând la oprirea regulamentară.

Autoturismul nu a oprit la semnalele polițiștilor, continuându-și deplasarea. Pe strada Preparandiei, a intrat în coliziune cu mai multe autoturisme parcate. Șoferul a coborât din mașină și a încercat să fugă, dar a fost imobilizat de un echipaj de poliție, din cadrul Biroului de Ordine Publică. Un alt tânăr, pasager în autoturism, a încercat să fugă, dar și acesta a fost prins.

Șoferul a fost identificat în persoana unui tânăr de 21 de ani, din Gurahonţ. Testarea cu aparatele din dotare a indicat o îmbibație alcoolică de 0,88 mg./l. alcool pur în aerul expirat, tânărul fiind condus la spital, în vederea recoltării de probe biologice. Primele verificări au relevat faptul că cel în cauză nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

