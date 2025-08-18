Cinci tineri din Bihor ar fi furat de pe şantier peste 2.000 litri de motorină. 70% din prejudiciu, recuperat

Cinci tineri din Bihor cercetaţi pentru că ar fi furat, în mod repetat, peste 2.000 de litri de motorină, din rezervoarele utilajelor de pe un şantier au fost reţinuţi de poliţişti, care au reuşit recuperarea prejudiciului în proporţie de 70%.

Potrivit unei informări a Poliţiei Bihor, în 14 august, poliţiştii Secţiei 3 Biharia au dispus reţinerea, pentru 24 de ore, a cinci tineri cu vârste de 19, 20, 28, 22 şi 23 de ani, din comunele Tăuteu, Balc şi Abram, judeţul Bihor, cercetaţi pentru furt calificat în formă continuată, respectiv furt calificat.

Din cercetările poliţiştilor a reieşit că, în noaptea de 7 spre 8 august, în jurul orei 01.55, aceştia s-ar fi deplasat, cu o autoutilitară condusă de unul dintre ei, pe un şantier din extravilanul dintre localităţile Sfârnaş şi Ciuhoi, pe malul râului Barcău, judeţul Bihor, unde ar fi forţat şi distrus sistemele de închidere montate pe rezervoarele unor utilaje şi ar fi sustras aproximativ 800 de litri de motorină.

De asemenea, în noaptea de 8 spre 9 august a.c., în jurul orei 02.15, aceştia s-ar fi deplasat cu o autoutilitară pe acelaşi şantier şi, după ce ar fi forţat şi distrus sistemele de închidere montate pe rezervoarele unor utilaje, ar fi furat 800 de litri de motorină, doi acumulatori auto şi un recipient cu 20 de litri de ulei hidraulic.

Totodată, în noaptea de 13 spre 14 august, în jurul orei 01.00, tinerii ar fi mers pe acelaşi şantier de pe malul râului Barcău, judeţul Bihor şi, din mai multe utilaje, ar fi sustras 400 de litri de motorină şi două baterii de tip acumulator auto, relatează news.ro.

Prejudiciul total cauzat astfel este de aproximativ 30.000 de lei şi a fost recuperat de poliţişti în proporţie de aproximativ 70%.

Poliţiştii Secţiei nr.3 de Poliţie Rurală Biharia continuă cercetările, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, pentru documentarea întregii eventuale activităţi infracţionale a celor în cauză şi pentru recuperarea integrală a prejudiciului.

