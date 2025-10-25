Antena Meniu Search
Video Cine ar fi bătrânul intrat în comă după ce a fost scăpat de pe targă la spitalul din Ploieşti

Incident revoltător la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Ploieşti. Un pacient de 85 de ani a intrat în comă, după ce a fost scăpat de pe targă.

la 25.10.2025 , 12:53

Bărbatul tocmai fusese externat din secţia de Ortopedie şi urma să fie transportat la Spitalul Municipal din Câmpina pentru tratamentul de recuperare. Omul a căzut de pe targa manevrată de un ambulanţier, pe rampa de acces a unităţii medicale.

Medicii sunt rezervaţi în privinţa şanselor sale de supravieţuire

Pacientul, care ar fi chiar tatăl managerului spitalului din Câmpina, a fost, ulterior, internat şi operat în secţia de Neurochirurgie de la Spitalul Judeţean. Medicii sunt însă rezervaţi în privinţa şanselor sale de supravieţuire. Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi neglijenţă în serviciu.

O situaţie similară s-a întâmplat în anul 2019, tot la Spitalul Judeţean din Ploieşti. Atunci, un bărbat care a fost operat pe creier pentru extirparea unei tumori, a murit la câteva zile după ce a căzut în cap de pe targă, în timp ce era transportat în altă clădire a spitalului.

