Un bărbat aflat sunt influenţa alcoolului a incendiat o pompă de benzină şi a fost la un pas de a provoca o tragedie, în Făget, la 80 de kilometri de Timişoara. Un angajat a sărit cu un extinctor şi a fost rănit în timp ce încerca să-l potolească pe individul agresiv. Bărbatul s-a refugiat apoi într-un bloc de unde ameninţa că se va sinucide. Poliţiştii au reuşit să-l aresteze şi este cercetat acum pentru tentativă de omor calificat.

În imaginile surprinse de camera de supraveghere, se vede cum individul se duce direct la o pompă liberă. Scoate imediat pistolul de benzină şi îi dă foc cu o brichetă. Imediat, doi angajaţi vin cu un extinctor şi încearcă să îl oprească numai că bărbatul foloseşte furtunul ca pe un aruncător de flăcări. Unul dintre lucrători se sperie şi fuge după ajutor dar celălalt, cu un curaj teribil, opreşte alimentarea electrică a rezervoarelor. Ia apoi un stingător şi îl înfruntă pe bărbat.

Făptaşul a fost pus pe fugă de un angajat al benzinăriei

"S-a văzut o reacţie foarte rapidă din partea angajaţilor benzinăriei şi chiar unul dintre ei şi-a pus viaţa în pericol. Au avut şi prezenţă de spirit, am înţeles, să întrerupă curentul la pompă, ceea ce este foarte bine. A fost o reacţie foarte bună şi a prevenit probabil o situaţie mult mai gravă" a spus şeful DSU, Raed Arafat.

După aproape un minut de confruntare, timp în care pe jos benzina ardea cu flacără intensă, bărbatul a fost în cele din urmă pus pe fugă. Lucrătorul a avut însă nevoie de îngrijiri medicale pentru arsurile suferite pe mâini şi picioare.

Cine este bărbatul care a fost la un pas de a provoca o tragedie

Bărbatul de 34 de ani este din Buzău şi se întorcea din Germania la volanul unui microbuz. A oprit în staţia de combustibil din Făget, unde a băut mai multe sticle cu alcool pe terasa benzinăriei.

Nu se ştie din ce motiv, s-a ridicat şi a mers la pompă, cu gândul de a provoca un incendiu.

"Pericolul era foarte mare să se întâmple acolo o tragedie. Un singur lucru s-a văzut că nu a funcţionat şi acesta este extinctor mare, care trebuie văzut de ce nu a mers, dacă era verificat, dacă era în termen de valabilitate" a mai spus Raed Arafat.

"Trebuiesc făcute verificări cel puţin de două ori pe an. Putea să ia foc un benzinar sau un cetăţean care trecea pe acolo. Extinctoarele sunt necesare şi trebuie să fie de o anumită calitate" a spus preşedintele Asociaţiei Benzinarilor Independenţi, Ion Tache.

Poliţiştii l-au găsit pe bărbat într-un bloc din oraş. A spart uşa de acces şi a urcat la etajul 3 unde a ameninţat că se sinucide. A fost convins de negociatori să se predea. Este cercetat pentru tentativă de omor calificat, distrugere prin incendiere, loviri sau alte violente şi tulburarea liniștii publice. Este după gratii pentru 30 de zile dar va fi supus şi unui examen psihiatric.

