Principala suspectă în cazul medicului ucis şi incendiat în Capitală a fost reţinută de poliţişti în această dimineată şi dusă la audieri. Femeia suspectată de omor are 40 de ani, iar anchetatorii au făcut şi perchezitii la ea acasă, în judeţul Ilfov.

Perchezițiile au avut loc în această dimineață la casa femeii. Aceasta a fost dusă la audieri la Serviciul Omoruri, în jurul orei 10:30. Se află în continuare în fața polițiștilor și dă declarații în acest caz.

Vorbim despre o suspectă în vârstă de aproape 40 de ani. Polițiștii au reușit să contureze un cerc de suspecți plecând de la persoanele care au trecut pragul medicului în ultima perioadă, pentru a afla exact cine era familiarizat cu locuința, cine era apropiat de medic și cine ar fi putut comite această crimă.

Dosarul a fost deschis la începutul lunii aprilie, atunci când medicul a fost găsit fără suflare în casă, înjunghiat, după ce apartamentul fusese incendiat. Femeia se află în continuare aici, în fața polițiștilor.

Ancheta continuă, iar audierile de astăzi sunt foarte importante. Asta pentru că polițiștii de la Omoruri, dar și procurorii Parchetului București pot afla cele mai importante detalii despre această crimă, pentru a putea finaliza rechizitoriul.

Bogdan Dinu

