Video Cine este principala suspectă în cazul medicului ucis și incendiat din Capitală. Detalii din anchetă

Principala suspectă în cazul medicului ucis şi incendiat în Capitală a fost reţinută de poliţişti în această dimineată şi dusă la audieri. Femeia suspectată de omor are 40 de ani, iar anchetatorii au făcut şi perchezitii la ea acasă, în judeţul Ilfov. 

de Bogdan Dinu

la 05.04.2026 , 14:00

Perchezițiile au avut loc în această dimineață la casa femeii. Aceasta a fost dusă la audieri la Serviciul Omoruri, în jurul orei 10:30. Se află în continuare în fața polițiștilor și dă declarații în acest caz.

Vorbim despre o suspectă în vârstă de aproape 40 de ani. Polițiștii au reușit să contureze un cerc de suspecți plecând de la persoanele care au trecut pragul medicului în ultima perioadă, pentru a afla exact cine era familiarizat cu locuința, cine era apropiat de medic și cine ar fi putut comite această crimă. 

Dosarul a fost deschis la începutul lunii aprilie, atunci când medicul a fost găsit fără suflare în casă, înjunghiat, după ce apartamentul fusese incendiat. Femeia se află în continuare aici, în fața polițiștilor.

Articolul continuă după reclamă

Ancheta continuă, iar audierile de astăzi sunt foarte importante. Asta pentru că polițiștii de la Omoruri, dar și procurorii Parchetului București pot afla cele mai importante detalii despre această crimă, pentru a putea finaliza rechizitoriul.

Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne.

crima ilfov perchezitii medic ucis
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi se pare corect ca maşinile electrice să aibă parcare gratuită?
Observator » Evenimente » Cine este principala suspectă în cazul medicului ucis și incendiat din Capitală. Detalii din anchetă
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.