Maia Sandu anunţă că Traian Băsescu a reprimit cetăţenia Republicii Moldova

În mesajul său, Maia Sandu a subliniat sprijinul constant oferit de Traian Băsescu cetăţenilor din Republica Moldova, indiferent de contextul politic de la Chişinău. Potrivit şefei statului moldovean, fostul lider de la Bucureşti a susţinut păstrarea identităţii naţionale, a limbii române şi apropierea ţării de valorile europene.

"Domnul Băsescu este respectat şi aşteptat ca un frate aici, în Republica Moldova", a transmis Maia Sandu, mulţumindu-i pentru contribuţia la facilitarea redobândirii cetăţeniei române de către moldoveni, pentru susţinerea programelor de burse destinate tinerilor şi pentru sprijinul acordat constant ţării.

Preşedinta Republicii Moldova a precizat că acordarea cetăţeniei reprezintă şi "corectarea unei nedreptăţi" făcute lui Traian Băsescu.

Traian Băsescu obţinuse cetăţenia Republicii Moldova în 2016, însă aceasta i-a fost retrasă un an mai târziu de preşedintele de atunci al Republicii Moldova, Igor Dodon, la scurt timp după preluarea mandatului. Fostul preşedinte român l-a dat în judecată pe Igor Dodon, însă atât prima instanţă, cât şi Curtea de Apel au respins cererea acestuia.

"Domnule Băsescu, de azi sunteţi nu doar fratele nostru, ci şi concetăţeanul nostru. Vă aşteptăm acasă!", a mai transmis Maia Sandu.

Reacţia lui Traian Băsescu

”Prin Decretul Nr.629-X, din data de 26.05.2026, Preşedintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, mi-a acordat cetăţenia Republicii Moldova. Vă mulţumesc Doamnă Preşedinte Maia Sandu şi vă asigur că rămân devotat cauzei integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană şi în egală măsură cauzei reunificării ţării şi a poporului român. Cu recunoştinţă şi deosebit respect, Traian Băsescu”, a scris Traian Băsescu, într-o postare pe Facebook.

