În sezonul balurilor şi al petrecerilor de sfârşit de an şcolar, ţinutele festive sunt la mare căutare, dar şi la mare preţ. Un model complex, cu etichetă de firmă, poate costa o avere. Sau nu, dacă apelezi la o variantă mai accesibilă: închirierea. La modă sunt acum şi variantele vintage, adică rochii la mâna a doua.

Amalia visează să atragă toate privirile la absolvire. A bătut drumul de la Braşov la Bucureşti pentru rochia perfectă şi a găsit-o.

"A fost dragoste la prima vedere. Sper să-mi vină foarte bine. Şi părerea mamei mereu contează", explică Amalia.

Bugetul dictează în acest an preferinţele tinerelor. La buticuri şi outleturi a început sezonul balurilor - cu volane, corsete şi rochii în culori cât mai pastelate.

"Genul acesta, cu şiret pe spate care evidenţiază talia, în culori pastelate. Aceasta este 850 de lei. Şi aceasta este o variantă foarte vaporoasă, cu o eşarfă", explică Andreea Căliman, proprietara unui brand de haine.

"Pentru balul de clasa a XII-a sau chiar pentru facultate, tinerele aleg foarte des şi culoarea neagră. De exemplu, acest model este foarte căutat. Costă 810 lei", explică Ingrid Tîrziu, reporter Observator.

Şi Irina va străluci la banchet, dar într-o rochie închiriată. Îşi doreşte un model ceva mai sofisticat, deci mult mai scump în magazine. Aici, o costă 1000 de lei, o treime faţă de preţul de achiziţie.

"Este recomandarea unei prietene care a făcut asta la absolvirea ei. Sunt foarte mulţumită de ce văd. Mă simt foarte elegantă, îmi place foarte mult roşul", explică Irina.

Piaţa de rochii de închiriat a devenit tot mai populară în ultimii ani. Sunt câteva condiţii, însă, pentru cele care vor să-şi împrumute ţinutele de ocazie.

"Se alege, se notează ce ajustări facem şi se programează să o ridice cu o zi înainte de eveniment şi o returnăm după 4 zile. Ele nu trebuiesc curăţate, pică în responsabilitatea noastră. Dacă sunt mici defecte, le constatăm împreună şi se reţine din garanţie. Este între 300 şi 600 de lei în funcţie de model", explică Georgiana Iordache, designer vestimentar.

Şi grupurile cu haine "la mâna a doua" de pe reţelele sociale sunt pline de anunţuri, în această perioadă. Sunt chiar mai multe decât în alţi ani, spun administratorii.

În Capitală, multe dintre atelierele de închiriat costume pentru bărbaţi s-au închis, semn că domnii îşi doresc să păstreze ţinutele după ce le poartă. E-adevărat, ei de pot purta de mai multe ori fără probleme.

