Video Cine se face vinovat pentru accidentul din Capitală. STB spune că a oprit curentul şi ar fi semnalizat

Imagini cumplite filmate în această dimineaţă în Capitală. O femeie de 69 de ani a fost aproape ucisă de un fir al liniei de tramvai, acroşat şi rupt de un camion. Într-o fracţiune de secundă femeia a fost trântită la pământ... nu a avut timp se se ferească de pericolul care a lovit-o - efectiv - din senin. Scenele terifiante au fost surprinse de camerele de supraveghere stradale.

de Andreea Milea

la 06.11.2025 , 17:59
"O problemă de la STB de la intervenţii, era deja o problemă cu firul, firul era lăsat, si din cauza asta si camionul a ataşat cu prelata firul. Firul a agăţat-o şi pe femeie şi a tras-o până în stradă, până la locul unde a fost izbită". "Trebuie să ne asigurăm înainte, să asigurăm cablul, să asigurăm.. nu umblăm, scoatem o ţeavă şi stricăm...". "Omul cu camionul nu l-a văzut. Omul are înălţimea normală la camion, deci nu...", spun martorii.

Ce spune STB

Martorii povestesc că firul de la care se alimentau mijloacele de transport în comun era lăsat înainte să fie agăţat şi rupt. Nimeni nu ştie motivul, cert este că în zonă s-ar fi efectuat lucrări STB, pericolul nu ar fi fost însă uşor de observat. 

Reprezentanţii STB spun că la momentul incidentului, la faţa locului erau deja angajaţii lor care au scos cablurile electrice de sub tensiune. Societatea de Transport spune că a fost nevoie de reparaţii după ce la ora 10:30 o macara a atins reţeaua electrică. Mai susţin că au semnalizat zona şi au restricţionat traficul, dar duba şi încă o maşină au ignorat interdicţia.

 

Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live.

