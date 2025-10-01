Începând cu 1 octombrie, circulația trenurilor între Constanța și Mangalia este suspendată. Măsura este temporară și durează aproximativ patru luni, timp în care în stațiile Neptun și Costinești Tabără se vor face lucrări de modernizare.

Cei care şi-au cumpărat deja bilete pentru perioadă în careau loc lucrările vor fi transportaţi cu autocarele de CFR Călători.

În cele două gări vor fi modernizate casele de bilete, clădirile gărilor, dar şi peroanele. Vor fi montate rampe pentru persoanele cu dizabilităţi şi vor apărea magazine cu suveniruri.

Reprezentanţii CFR spun că la finalul lucrărilor turiştii care vor veni pe litoral vor avea condiţii mult mai bune.

Investiţia se ridică la 3 milioane de euro, bani din fonduri europene. Lucrările trebuie să fie finaliyate până la finalul anului.

