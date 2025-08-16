Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Circulația trenurilor, revenită la normal după 36 de ore. CFR n-a oferit explicații sau scuze: "De tot râsul"

În cel mai aglomerat weekend de pe litoral, 56 de trenuri Bucureşti-Constanţa au avut întârzieri de mii de minute din cauza unei defecţiuni. Circulaţia a revenit la normal după 36 de ore, fără ca directorii CFR să îşi ceară scuze călătorilor afectaţi sau măcar să vină cu o explicaţie decentă.

de Redactia Observator

la 16.08.2025 , 19:59

Problemele au început joi seara, când a luat foc o staţie de alimentare cu energie electrică. Trenurile au fost nevoite să oprească la Feteşti şi să schimbe locomotiva cu una diesel.

"Au urcat oameni din alt tren, au stat pe jos. Suntem obişnuiţi! E ceva normal! Face parte din vacanţă deja", a declarat un călător. 

56 de trenuri Bucureşti-Constanţa au avut întârzieri de mii de minute

La aproape 30 de ore de la incident, CFR SA anunţă că echipele tehnice au finalizat intervenţiile, iar circulaţia a fost reluată. În Gara de Nord, însă, trenurile spre Constanţa aveau întârzieri de 140 de minute.

Întârzierile spre Constanţa au afectat şi alte trenuri, care trebuiau formate cu locomotive sau vagoane de pe magistrala cu probleme. Călătorii care mergeau la Istanbul au plecat din Gara de Nord cu 95 de minute întâziere, iar pe ruta Craiova - Bucureşti Nord trenul a ajuns cu 90 minute mai târziu.

"Mi se pare hilară explicația celor de la CFR, faptul că nu au locomotivă, în contextul în care e un tren internațional. De tot râsul", a reacționat un alt călător. 

"În alte țări își cer scuze pentru minute, la noi ce ar trebui să facă, plecăciuni?", a declarat o femeie.

Până la difuzarea acestei ştiri, CFR Călători nu a oferit un punct de vedere. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

cfr tren intarzieri calatori gara de nord constanta bucuresti
Înapoi la Homepage
“Mi-e ruşine să spun” Ce a putut dezvălui Ion Ţiriac despre pensia uriaşă pe care o primeşte de la statul român
&#8220;Mi-e ruşine să spun&#8221; Ce a putut dezvălui Ion Ţiriac despre pensia uriaşă pe care o primeşte de la statul român
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Țara în care poliția deține Porsche 911 Carrera și Ferrari 488 GTB. De ce nu pot polițiștii să folosească mașinile super-rapide în urmăririle de pe autostrăzi
Țara în care poliția deține Porsche 911 Carrera și Ferrari 488 GTB. De ce nu pot polițiștii să folosească mașinile super-rapide în urmăririle de pe autostrăzi
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că va avea vreun efect asupra războiului din Ucraina întâlnirea dintre Trump şi Putin?
Observator » Evenimente » Circulația trenurilor, revenită la normal după 36 de ore. CFR n-a oferit explicații sau scuze: "De tot râsul"