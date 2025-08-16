În cel mai aglomerat weekend de pe litoral, 56 de trenuri Bucureşti-Constanţa au avut întârzieri de mii de minute din cauza unei defecţiuni. Circulaţia a revenit la normal după 36 de ore, fără ca directorii CFR să îşi ceară scuze călătorilor afectaţi sau măcar să vină cu o explicaţie decentă.

Problemele au început joi seara, când a luat foc o staţie de alimentare cu energie electrică. Trenurile au fost nevoite să oprească la Feteşti şi să schimbe locomotiva cu una diesel.

"Au urcat oameni din alt tren, au stat pe jos. Suntem obişnuiţi! E ceva normal! Face parte din vacanţă deja", a declarat un călător.

56 de trenuri Bucureşti-Constanţa au avut întârzieri de mii de minute

La aproape 30 de ore de la incident, CFR SA anunţă că echipele tehnice au finalizat intervenţiile, iar circulaţia a fost reluată. În Gara de Nord, însă, trenurile spre Constanţa aveau întârzieri de 140 de minute.

Întârzierile spre Constanţa au afectat şi alte trenuri, care trebuiau formate cu locomotive sau vagoane de pe magistrala cu probleme. Călătorii care mergeau la Istanbul au plecat din Gara de Nord cu 95 de minute întâziere, iar pe ruta Craiova - Bucureşti Nord trenul a ajuns cu 90 minute mai târziu.

"Mi se pare hilară explicația celor de la CFR, faptul că nu au locomotivă, în contextul în care e un tren internațional. De tot râsul", a reacționat un alt călător.

"În alte țări își cer scuze pentru minute, la noi ce ar trebui să facă, plecăciuni?", a declarat o femeie.

Până la difuzarea acestei ştiri, CFR Călători nu a oferit un punct de vedere.

