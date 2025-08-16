Drumul spre litoral a început cu nerăbdare şi multă frustrare pentru cei care au ales marea în minivacanţa de Sfânta Maria. Ieri, au fost sute de minute întârziere pe calea ferată. De vină a fost un cablu defect care a forţat trenurile să circule în regim de avarie, între Feteşti şi Cernavodă.

"În acest moment, sunt întârzieri, însă pe alte rute. Spre exemplu, un tren care trebuia să ajungă de la Craiova, aici, în Gara de Nord din Capitală, la ora 12:17, nu a ajuns nici până în prezent și puteți vedea și în imagini: întârziere 90 de minute. (...) Noi suntem însă aici, în Gara de Nord, încă de dimineață și am observat întârzieri și la trenurile care mergeau către litoral, spre Constanța - întârzieri de 140 de minute", a transmis Florentina Lazăr, reporter Observator.

Nici cei care au ales alte destinații nu au fost mai norocoși. Spre exemplu, un tren care pleca spre Istanbul a avut o întârziere de 95 de minute, iar călătorii au fost nevoiți să aștepte în Gara de Nord.

Așadar, cei care au ales să meargă cu trenul în această minivacanță de Sfânta Maria nu au fost atât de norocoși și au trebuit să se înarmeze cu răbdare din cauza acestor întârzieri.

Ieri, au fost întârzieri de 200 de minute pe ruta spre și dinspre litoral, din cauza unei defecțiuni la calea ferată. Cei de la CFR Infrastructură au anunțat în această dimineață că problemele au fost rezolvate.

Reacţia CFR

"TRAFICUL FEROVIAR SE DESFĂŞOARĂ ÎN CONDIŢII NORMALE PE MAGISTRALA 800

Bucureşti, 16 august 2025

Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" SA informează că, începând cu ora 03:50, circulaţia trenurilor remorcate cu tracţiune electrică a fost redeschisă pe distanţa Feteşti - Dunărea, după finalizarea intervenţiilor la substaţia Mircea Vodă.

Deranjamentul, manifestat prin lipsa de tensiune în linia de contact pe Firul I şi Firul II de circulaţie Feteşti - Cernavodă Pod, s-a produs în seara zilei de 14 august 2025,

Pe durata restricţiei, au înregistrat întârzieri un număr 56 de trenuri de călători.

Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" SA regretă disconfortul creat pasagerilor şi le mulţumeşte pentru înţelegere. Echipele CFR SA vor continua să monitorizeze permanent zona pentru a asigura desfăşurarea traficului feroviar în condiţii de siguranţă."

