Circulație restricționată pe A1 Sibiu - Deva și pe A10 Sebeș - Turda: se desfăşoară lucrări

Luni, între orele 12:00 și 19:00, circulația pe autostrada A1, sensul Deva – Sibiu, va fi restricționată între kilometrii 310 și 292.
Ambele benzi vor fi închise temporar pentru lucrări de aplicare a marcajelor rutiere, iar traficul se va desfășura pe banda de urgență.De asemenea, restricții vor fi și pe A10, sensul Sebeș – Turda, tot pentru lucrări de întreținere.
Conducătorii auto sunt rugați să circule cu atenție sporită și să respecte semnalizarea temporară din zonă, conform Agerpres.
