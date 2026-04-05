Accident extrem de grav, aseară, în Prahova! Un șofer, aflat la volanul unei cisterne încărcate cu zeci de tone de GPL, a intrat într-un stâlp de electricitate. Aproape 100 de localnici au fost evacuați de urgență pentru a preveni o tragedie, iar traficul a fost oprit ore în şir. Intervenția autorităţilor a fost dificilă, însă, din fericire, nu au existat scurgeri de gaze sau victime.

Comuna prahoveană Ciorani. Un apel la 112 anunţă un accident grav. O cisternă încărcată cu peste 30 de mii de litri de GPL s-a răsturnat pe Drumul Naţional 1D. Şoferul, un bărbat în vârstă de 37 de ani, a pierdut controlul volanului şi a intrat într-un stâlp. Din cauza pericolului uriaş, un mesaj RO-Alert a fost transmis populaţiei, iar zeci de oameni au fost evacuaţi din propriile locuinţe, pe o rază de un kilometru.

La miezul nopții, iar zeci de persoane au fost evacuate din zonă. O parte dintre ele au fost preluate de rude, însă ceilalți au fost duşi într-o sală de sport amenajată special. Autoritățile locale au pregătit saltele și apă.

"În noapte, vă daţi seama, ne-au luat din case. Noi am crezut că suntem mai departe de zonă şi că nu e nevoie să ne ia pe noi.", spune o localnică.

Un cablu de electricitate a fost rupt, iar oamenii au rămas în beznă timp de mai multe ore.

"Am rămas aşa ţepeni, eram singură în casă, nu lumină. Ce mi-am luat? Telefonul şi buletinul.", adaugă un alt localnic.

"Nu ne-am luat nimic, măcar să scăpăm aşa cum se găsim.", spune o altă localnică.

"Eram pe afară prin curte şi de aia am auzit, am ieşit la poartă că s-a auzit o bubuitură.", mărturiseşte un lat localnic.

Două macarale au fost trimise la locul accidentului pentru a repune cisterna pe roți, ca mai apoi să poată începe operațiunea de transvazare. Aceasta a fost făcută în două etape. Din fericire, doar o minune a făcut să nu existe scurgeri de gaze sau victime.

