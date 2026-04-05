Pericol uriaş într-o localitate din Prahova. Aproape 100 de oameni au fost evacuaţi din case, aseară, după ce o cisternă încărcată cu zeci de tone de GPL a lovit un stâlp şi s-a răsturnat pe şosea. Operaţiunile au durat 12 ore.

Cisterna încărcată cu 30 de tone de gaz petrolier lichefiat s-a răsturnat la doar câţiva metri de ieşirea din localitatea Cioranii de jos din Prahova şi la doi paşi de locuinţele oamenilor. Şoferul, un bărbat în vârstă de 37 de ani, a pierdut controlul volanului, a intrat într-un stâlp, iar tancul cu GPL a ajuns în câmp. Pericolul a fost uriaş. O singură scânteie putea provoca o explozie devastatoare. Autorităţile au intrat imediat în alertă.

Momente de panică după răsturnarea cisternei cu GPL

"S-a auzit sirenă, salvare, pompieri mulţi", a spus un martor.

"Eram pe afară prin curte şi de aia am auzit, am ieşit la poartă că s-a auzit o bubuitură", a povestit o altă persoană.

A fost trimisă de urgenţă o altă cisternă care să preia încărcătura înainte ca GPL-ul să se scurgă pe şosea.

"Au fost mobilizate forţe, inclusiv maşină cu roboţi de la Bucureşti şi un echipaj specializat pe măsurători şi pe problemele de substanţe periculoase. Situația prezintă un risc minor de explozie, dar în timpul transferului va exista un risc", a declarat Raed Arafat, şeful DSU.

Evacuări în miez de noapte pe o rază de un kilometru

În negura nopţii, oamenii care locuiau pe o rază de un kilometru de locul accidentului au fost scoşi din case. O explozie le-ar fi şters locuinţele de pe faţa pământului.

"Este trecut de miezul nopții, iar zeci de persoane au fost evacuate din zonă. O parte dintre ele au fost preluate de rude, însă ceilalți au fost aduși aici, într-o sală de sport amenajată special. Autoritățile locale au pregătit saltele și apă", transmite Alexia Bucur, reporter Observator.

"Am rămas aşa ţepeni, eram singură în casă, nu lumină. Ce mi-am luat? Telefonul şi buletinul", a declarat o localnică.

"Nu ne-am luat nimic, măcar să scăpăm aşa cum ne găsim", a spus o persoană vârstnică.

"În noapte, vă daţi seama, ne-a luat din case. Noi am crezut că suntem mai departe de zonă şi că nu e nevoie să ne ia pe noi", a mai adăugat o localnică.

Operaţiunea de transfer a combustibilului într-o altă cisternă s-a încheiat în această dimineaţă, după aproape 12 ore. Două macarale au fost trimise la locul accidentului pentru a repune vehiculul pe roți. Imediat ce pericolul a trecut, oamenii s-au putut întoarce acasă.

