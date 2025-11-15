Clinica unde a murit Sara răspunde ministrului Sănătăţii: A funcţionat în baza autorizaţiilor necesare

Clinica stomatologică din Bucureşti, unde o fetiţă de 2 ani a murit după o sedare, răspunde ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, care afirmase că autorizaţiile nu ar fi fost emise corespunzător. Reprezentanţii clinicii susţin că a funcţionat în baza tuturor avizelor şi autorizaţiilor necesare şi că investiţiile în noi spaţii şi echipamente sunt în curs de avizare.

"În urma informaţiilor apărute în spaţiul public în cursul zilei de vineri, dorim să formulăm câteva precizări, cu toată responsabilitatea şi cu deplin respect faţă de tragedia pe care o traversăm împreună cu familia îndurerată. Suntem profund marcaţi de cele întâmplate şi cooperăm integral cu autorităţile pentru clarificarea completă a situaţiei.

Pentru corecta informare a publicului, menţionăm că activităţile de sedare profundă, desfăşurate de clinică în ultimii ani, s-au realizat în cadrul unei unităţi care a funcţionat în baza autorizaţiilor şi avizelor necesare, eliberate de instituţiile competente", transmit sâmbătă reprezentanţii Crystal Dental Clinic.

Explicaţiile clinicii

De asemenea, conform sursei citate, în procesul de extindere a activităţii, clinica a investit în noi spaţii medicale şi echipamente moderne de sedare, iar procedurile de avizare şi autorizare pentru aceste spaţii sunt în desfăşurare, conform etapelor legale prevăzute.

"Aceste demersuri au fost cunoscute şi monitorizate de instituţiile abilitate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă. Regretăm faptul că în spaţiul public au circulat informaţii incomplete sau denaturate, care pot crea confuzie într-un moment încărcat emoţional. Considerăm că orice evaluare trebuie realizată exclusiv pe baza documentelor oficiale, nu prin speculaţii sau afirmaţii neverificate", spun reprezentanţii clinicii

Potrivit acestora, Crystal Dental Clinic are o activitate de peste 20 de decenii, "o echipă formată din peste 100 de profesionişti". "Rămânem angajaţi în transparenţă, cooperare instituţională şi susţinerea tuturor procedurilor necesare pentru clarificarea completă a faptelor. Suntem alături de familie în această perioadă extrem de dificilă şi evităm orice declaraţie care ar putea accentua durerea sau influenţa ancheta în curs", transmit reprezentanţii Crystal Dental Clinic.

