Clipe de panică, în această după amiază, pe şoseaua Pantelimon.

Un incendiu puternic pornit dintr-un magazin de haine aflat la parterul unui bloc risca să se extindă la faţada imobilului. Mai multe persoane au fost evacuate preventiv, din cauza fumului care a urcat pe casa scării. Noroc că staţia de pompieri e aproape.

Şapte autospeciale au intervenit de urgenţă, iar pericolul a fost îndepărtat. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Circulaţia în zonă a fost blocată minute în şir. Marfa din magazinul de la parterul blocului a fost complet distrusă. Cauza izbucnirii incendiului nu a fost încă stabilită.

