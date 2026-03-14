Video Clipe de panică pe şoseaua Pantelimon. A luat foc un magazin, şapte autospeciale de pompieri au intervenit
Clipe de panică, în această după amiază, pe şoseaua Pantelimon.
Un incendiu puternic pornit dintr-un magazin de haine aflat la parterul unui bloc risca să se extindă la faţada imobilului. Mai multe persoane au fost evacuate preventiv, din cauza fumului care a urcat pe casa scării. Noroc că staţia de pompieri e aproape.
Şapte autospeciale au intervenit de urgenţă, iar pericolul a fost îndepărtat. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Circulaţia în zonă a fost blocată minute în şir. Marfa din magazinul de la parterul blocului a fost complet distrusă. Cauza izbucnirii incendiului nu a fost încă stabilită.
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰