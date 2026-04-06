Clujean, acuzat că face afaceri ilegale din arestul la domiciliu. Tranzacţiile ajungeau la mii de lei

Caz de film în Cluj. Un bărbat de 43 de ani este acuzat că şi-a continuat afacerile ilegale chiar din arest la domiciliu.

El era deja cercetat pentru trafic de droguri, acesta ar fi furnizat substanţe de mare risc unui alt bărbat, de 49 de ani, care le vindea mai departe consumatorilor. imp de aproape trei ani, reţeaua ar fi funcţionat constant.

Numai anul acesta au fost comercializate sute de grame de droguri, inclusiv cocaină şi substanţe psihoactive periculoase. Tranzacţiile ajungeau la mii de lei, iar o parte din droguri provenea chiar de la inculpatul aflat în arest.

Percheziţiile au scos la iveală şi proporţiile afacerii. Kilograme întregi de substanţe interzise, zeci de mii de euro, dar şi alte obiecte folosite de traficanţi. Cei doi bărbaţi au fost arestaţi preventiv.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi găsit motorină premium mai ieftină decât cea standard? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰