Clujean, acuzat că face afaceri ilegale din arestul la domiciliu. Tranzacţiile ajungeau la mii de lei

Caz de film în Cluj. Un bărbat de 43 de ani este acuzat că şi-a continuat afacerile ilegale chiar din arest la domiciliu.

de Redactia Observator

la 06.04.2026 , 08:35

El era deja cercetat pentru trafic de droguri, acesta ar fi furnizat substanţe de mare risc unui alt bărbat, de 49 de ani, care le vindea mai departe consumatorilor. imp de aproape trei ani, reţeaua ar fi funcţionat constant.

Numai anul acesta au fost comercializate sute de grame de droguri, inclusiv cocaină şi substanţe psihoactive periculoase. Tranzacţiile ajungeau la mii de lei, iar o parte din droguri provenea chiar de la inculpatul aflat în arest.

Percheziţiile au scos la iveală şi proporţiile afacerii. Kilograme întregi de substanţe interzise, zeci de mii de euro, dar şi alte obiecte folosite de traficanţi. Cei doi bărbaţi au fost arestaţi preventiv.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

cluj arest la domiciliu politie trafic droguri
Înapoi la Homepage
&#8220;A adunat toţi nepalezii&#8221; Milionarul român de doar 29 de ani a răbufnit după ce a primit un mesaj revoltător!
Tradiții, obiceiuri și superstiții în Săptămâna Patimilor. Ce nu ai voie să faci în Săptămâna Mare înainte de Paște 2026
Ce a făcut, de fapt, Dan Șucu după meciul pierdut de Rapid. Dezvăluiri de la tribuna VIP
Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București: O femeie a recunoscut crima. Ce le-a spus anchetatorilor (surse)
Scene halucinante, azi-noapte, în București! Un bărbat gol pușcă a agresat paznicii și a încercat să intre în cămine
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi găsit motorină premium mai ieftină decât cea standard?
Observator » Evenimente » Clujean, acuzat că face afaceri ilegale din arestul la domiciliu. Tranzacţiile ajungeau la mii de lei
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.