CNA va analiza interdicţia dată de Nicuşor Dan unui jurnalist

Dorina Rusu, membră CNA, a afirmat că "legea prevede în mod expres că nicio autoritate nu are voie să interzică jurnaliştilor să participe la evenimentele preşedintelui şi la conferinţe de presă". "Dacă a scris pe Facebook ceva despre preşedinte, ar fi existat un alt cadru în care să existe o explicaţie, o discuţie cu privire la asta, şi nu în timpul unei conferinţe de presă şi să nu-i dea voie să mai participe la conferinţe de presă, pentru că legea prevede în mod expres că nicio autoritate nu are voie să interzică jurnaliştilor să participe la evenimentele preşedintelui şi la conferinţe de presă, pentru că Palatul Cotroceni nu este proprietatea preşedintelui, ci este, reprezintă o instituţie şi acea instituţie are evenimente la care orice jurnalist, dacă nu atacă, dacă nu face lucruri groaznice, care să deranjeze, să disturbe, să pună în pericol activitatea instituţiei sau ordinea publică, orice jurnalist are dreptul să participe", a spus Rusu.

Declaraţiile preşedintelui, calificate drept "un precedent periculos"

"Deci, din acest punct de vedere, mie îmi se pare că este un precedent periculos şi vorbesc şi din punctul de vedere al reprezentantului, membrului unei instituţii care trebuie să colaboreze cu instituţia prezidenţială pentru nişte proiecte. Eu sper ca noi să colaborăm cu instituţia prezidenţială pentru proiecte care se referă la apărarea libertăţii de exprimare şi, sigur, la dezinformare, dar asta implică şi apărarea libertăţii de exprimare, şi nu la proiecte care să împiedice jurnaliştii să îşi facă meseria sau la proiecte care să ducă spre cenzură şi spre lucruri cu care noi nu suntem de acord, chiar dacă, sigur, uneori ne-am acuzat că cenzurăm, dar noi nu facem astea. Mie mi se pare periculos, ca precedent, şi aş dori să colaborăm cu o instituţie care ştie şi respectă aceste reguli", a adăugat Dorina Rusu.

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La rândul său, Georgică Severin a declarat că i se pare "mult mai gravă" afirmaţia preşedintelui României potrivit căreia, "în momentul de faţă, alegeri corecte nu mai înseamnă numărarea corectă a voturilor, ci, într-un fel, modul cum cetăţenii îşi formează opiniile".

"Ce s-a întâmplat, într-adevăr, este destul de grav şi indică o anumită viziune despre ceea ce înseamnă nu numai libertatea presei şi libertatea de exprimare, dar şi despre respectarea legislaţiei în vigoare. Conform Legii 544, accesul jurnaliştilor în instituţiile publice la evenimente organizate este liber. Deci trebuie să există motive de cu totul altă natură ca să se interzică accesul. Evident, mi-ar plăcea ca şi noi să tratăm această situaţie cu aceeaşi măsură cu care am fi tratat-o dacă, de exemplu, liderul unui partid politic ar fi un jurnalist de la conferinţa asta de presă. Dar, pentru mine, mult mai grav decât ce s-a întâmplat concetăţeanului meu Ovidiu Vanghelie, care este câmpinean, este declaraţia pe care a avut-o domnul preşedinte acum câteva zile, când a spus că, în momentul de faţă, alegeri corecte nu mai înseamnă numărarea corectă a voturilor, ci, într-un fel, modul cum cetăţenii îşi formează opiniile. Eu cred că dacă începem să controlăm cum cetăţenii îşi formează opiniile, deja nu mai vorbim de alegeri libere în niciun caz şi, de aceea, cred că rolul nostru de Consiliu Naţional Audiovizual este să veghem la respectarea legislaţiei, dar şi la posibilitatea pluralităţii de idei, pluralităţii de exprimare şi la respectarea demnităţii şi libertăţii jurnaliştilor", a accentuat Georgică Severin.

Lucian Dindirică a fost de părere că preşedintele ar fi afirmat că "nu îl mai vrea pe acel ziarist" la conferinţele sale de presă, nu la toate activităţile de la Palatul Cotroceni. "Am să spun doar câteva cuvinte din ce am înţeles eu. Cred că am văzut separat. Eu cred că doar la conferinţele de presă ale domnului preşedinte nu îl mai vrea pe acel ziarist. Nu cred că nu va colabora cu Administraţia Prezidenţială, pentru că aici ar fi păcatul mare. Deci nu ştiu dacă accesul este interzis complet la evenimentele organizate la Palatul Cotroceni de Administraţia Prezidenţială sau doar la conferinţele de presă din mandatul preşedintelui. Probabil că dumneavoastră trebuie să faceţi aici o specificaţie foarte clară. Pe de altă parte, din ce am citit, nu urmăresc ziaristul respectiv, înţeleg că i-a adus nişte injurii extrem, extrem de urâte. Personale", a menţionat Lucian Dindirică.

Monica Gubernat, fostă preşedintă a CNA, a apreciat că "toată conferinţa de presă de la Cotroceni a presupus "foarte multă agresivitate". "Nu mă aşteptam să iau apărarea preşedintelui, dar ce am văzut eu la Cotroceni, toată conferinţa aceea de presă, a fost foarte multă agresivitate. Iar dacă noi considerăm că dreptul la injurii este egal cu dreptul la liberă exprimare, înseamnă că suntem membri CNA degeaba", a transmis Monica Gubernat. Preşedintele Nicuşor Dan a declarat marţi seară, la finalul briefingului de la Palatul Cotroceni, că jurnalistul Ovidiu Vanghele nu va mai avea acces la conferinţele sale de presă, din cauza injuriilor pe care i le-a adresat.