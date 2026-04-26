Antrenaţi să intervină în cele mai dificile situaţii, câinii de serviciu sunt eroii din spatele poliţiştilor şi jandarmilor. Deşi rar ajung în prim-plan, contribuţia lor este adesea decisivă. Urmăresc suspecţi, depistează droguri şi găsesc persoane dispărute, ghidaţi de instinct şi un antrenament riguros.

Adak, sau "Dak", cum îi spun colegii, este unul dintre veteranii Poliţiei Române. Câine de urmă, lucrează alături de ofiţerii de la Investigaţii Criminale şi intră în misiuni în care fiecare minut contează. Uneori, chiar diferenţa dintre viaţă şi moarte.

"Dak lucrează la Poliţia Ilfov de 9 ani. În tot acest timp a ajutat la prinderea a zeci de infractori şi la găsirea mai multor persoane dispărute. La final, munca lui nu rămâne fără răsplată", a relatat Denisa Dicu, reporter Observator.

El şi stăpânul său s-au cunoscut acum 5 ani. Între ei s-a format o legătură simplă, dar esenţială: încrederea.

"O bună relaţie cu câinele înseamnă un bun rezultat. În momentul în care câinele are încredere în conductorul său, în omul cu care lucrează, îşi face datoria cu omul cu care lucrează, îşi face datoria fără niciun stres", a declarat poliţistl care l-a antrenat pe Dak.

Cazurile la care merg împreună sunt mereu o provocare.

"Am fost de exemplu la un accident la care nu se putea identifica autorul pentru că era o maşină cu numere de Bulgaria şi exista riscul ca acesta să părăsească teritoriul României. Am executat o urmă de miros de pe scaunul şoferului şi ne-a condus imediat la autor", a rememorat acesta.

Acum, Dak se apropie de pensie. Va merge acasă, alături de agentul care i-a fost partener în toţi aceşti ani. În locul lui, deja se pregăteşte o căţeluşă.

Şi jandarmii au, la rândul lor, parteneri pe care se bazează zi de zi. Bliţ este un ciobănesc german şi este câine de intervenţie al Jandarmeiriei Române. Are 8 ani şi 4 lui. Chiar dacă şi el este în prag de pensionare, încă merge pe teren.

"Îmi aduc aminte că era un căţeluş foarte mic, de jucărie aproape. Şi ştiu că a venit direct la mine", a povestit şi plutonierul adjutant Ceauşelu Constantin.

Uneori, Blit a simţit singur că cineva are nevoie de ajutor.

"La un moment dat ţin minte că a venit o fetiţă la el şi a început să îl mângâie, dar în timpul acesta plângea. El încerca să o consoleze într-un fel. Am mers şi am întrebat-o şi am aflat că ea de fapt se rătăcise de grupul cu care era. A fost un moment unic pentru că a venit pentru căţel, nu pentru noi. A cerut ajutorul căţelului", a mai povestit acesta.

La fel ca Dak, şi Blit va încheia serviciul acolo unde a început totul: acasă, alături de omul care i-a fost partener de misiune, zi de zi.

