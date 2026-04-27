Video Un bărbat de 40 de ani a căzut în gol, într-o prăpastie, pe Cheile Bicazului. A alunecat pe traseul turistic

 Accident deosebit de grav pe Cheile Bicazului, ieri. Salvamontiştii au fost alertaţi după ce o persoană a căzut în gol, într-o prăpastie. Bărbatul, în vârstă de 40 de ani, ar fi alunecat pe traseul turistic. Misiunea a fost extrem de dificilă din cauza terenului accidentat. Salvatorii au găsit victima în stare gravă, cu multiple traumatisme, iar după ce au stabilizat-o, a fost transportată la spital.

de Redactia Observator

la 27.04.2026 , 09:06

Un bărbat a căzut într-o prăpastie, duminică după amiază, la o diferenţă de nivel de aproximativ 25 de metri. Incidentul s-a produs în zona Bicaz Chei din judeţul Neamţ, victima fiind scoasă şi predată unui echipaj medical.

Incidentul a avut loc duminică, în jurul orei 16:00, în zona Belvedere, un pod suspendat din comuna Bicaz Chei, judeţul Neamţ.

"La locul solicitării au fost alocate forţe şi mijloace de intervenţie de la Detaşamentul de pompieri Piatra-Neamţ (o autospecială complexă pentru intervenţie şi o ambulanţă SMURD de terapie intensivă mobilă), Salvamont şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean. 

La sosirea salvatorilor, bărbatul a fost localizat într-o prăpastie, la o diferenţă de nivel de aproximativ 25 metri faţă de traseul turistic", transmite ISU Neamţ.

Victima a fost scoasă cu ajutorul echipamentelor specifice. 

Bărbatul în vârstă de 40 de ani, a suferit multiple traumatisme la nivelul întregului corp, însă a fost găsit conştient. 

El a fost predat echipajului SMURD pentru a fi transportat la unitatea de primiri urgenţe a Spitalului Judeţean Piatra-Neamţ.

