Imediat după atacul de sâmbătă seara asupra cinei corespondenților de la Casa Albă, influenceri, experți și internauți aleatorii au inundat platformele de socializare precum X, Bluesky și Instagram cu teorii ale conspirației despre atac și presupusul atacator.

Incidentul armat de la Cina Corespondenților a alimentat mai multe teorii ale conspirației: "E regie" - Profimedia

Atât conturile de stânga, cât și cele de dreapta au susținut, fără dovezi, că atacul a fost înscenat, scrie Wired.

Președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și zeci de alți oficiali administrativi de profil înalt și jurnaliști participau la cina de la hotelul Hilton din Washington, DC, când un suspect, identificat ulterior de relatările din presă ca fiind Cole Tomas Allen din California, ar fi trecut în fugă pe lângă forțele de ordine spre eveniment. El a fost reținut de forțele de ordine în timp ce președintele și vicepreședintele erau evacuați. Poliția a declarat că este convinsă că bărbatul a acționat singur, dar nu a oferit detalii despre cine era ținta sa sau care ar fi putut fi motivul său. "Credem că suspectul viza oficiali administrativi", a declarat procurorul general interimar Todd Blanche pentru emisiunea Meet the Press de la NBC, duminică dimineață.

Pe Bluesky, care are o bază de utilizatori predominant de stânga, mulți oameni au scris pur și simplu cuvântul "ÎNSCENARE" iar și iar, reflectând reacția la tentativa de asasinat a lui Trump din Butler, Pennsylvania, în 2024.

Pe X, mulți au susținut că atacul a fost înscenat ca o modalitate de a consolida sprijinul pentru planul lui Trump de a construi o nouă sală de bal la Casa Albă.

Președintele a făcut referire la sala de bal într-o conferință de presă după incident și într-o postare pe Truth Social duminică dimineață.

Mulți susținători online proeminenți ai lui Trump au reiterat necesitatea unei săli de bal, inclusiv podcasterul de extremă dreapta Jack Posobiec, creatoarea Libs of TikTok, Chaya Raichik, și Tom Fitton, activistul de dreapta care conduce Judicial Watch.

Răspunsul lor rapid, susțin teoreticienii conspirației, a fost dovada unei campanii coordonate care a urmat atacului. "Este acesta un alt eveniment înscenat?", a întrebat un utilizator X într-o postare care a fost vizualizată de peste 5 milioane de ori.

Alți utilizatori de social media care au susținut că incidentul a fost înscenat au indicat un clip Fox News în care corespondenta postului de la Casa Albă, Aishah Hasnie, vorbea de la hotelul Hilton. Hasnie le-a spus telespectatorilor că, înainte de împușcături, soțul secretarului de presă Karoline Leavitt i-ar fi spus "trebuie să fie foarte în siguranță", înainte ca apelul să fie întrerupt.

"Fox News tocmai a întrerupt conversația unuia dintre reporterii lor, deoarece acesta părea să indice că atacul a fost o operațiune planificată", a scris un utilizator X într-o postare care a fost vizualizată de peste 2 milioane de ori.

Hasnie a clarificat ulterior într-o postare X că semnalul ei de telefonie mobilă s-a întrerupt într-o locație cu semnal notoriu de slab, adăugând: "Îmi spunea să fiu atentă la propria mea siguranță pentru că lumea e nebună. Își exprima îngrijorarea pentru siguranța mea."

"Nu vreau să instig la conspirații", a scris Angelo Carusone, președintele Media Matters, la Bluesky, despre interviul Fox News. "Dar vreau să spun... asta a fost super ciudat. Super ciudat."

"Mulți oameni spun că au impresia că atacul armat de la WHCD a fost o înscenare, ca o modalitate de a schimba narațiunea de la ratele sale de aprobare dezastruoase și de neîndemânarea sa față de războiul din Iran", a postat pe X Majid Padellan, un influencer progresist pe rețelele de socializare cunoscut online sub numele de Brooklyn Dad, către cei 1,3 milioane de urmăritori ai săi.

"VOI ce credeți? Înscenat sau nu înscenat?" O dezbatere a urmat în secțiunea sa de comentarii, mulți urmăritori susținând că a fost într-adevăr înscenat.

Au existat, de asemenea, unele personalități de dreapta care au ridicat posibilitatea ca atacul să fi fost înscenat. "A fost o înscenare?", a scris pe X Sam Parker, un autoproclamat naționalist America First cu mulți adepți online, referindu-se la comentariile lui Leavitt și la filmările cu Erika Kirk părăsind evenimentul în lacrimi.

Aceste teorii ale conspirației au continuat să se răspândească fără dovezi. Nu s-a descoperit nimic nou despre motivația presupusului atacator, iar teoriile conspirației din jurul incidentelor tind să evolueze rapid în zilele și săptămânile care au urmat evenimentului.

Opiniile sunt încă în curs de formare: de exemplu, Alex Jones, teoretician al conspirației de extremă dreapta, a trecut de la a se întreba dacă incidentul de sâmbătă seara a fost înscenat, la a spune că nu a avut loc în decurs de câteva ore.

