Accident cumplit, ieri, pe centura Severinului! O tânără de 20 de ani a murit după ce maşina în care se afla s-a lovit frontal de un alt autoturism care venea din sensul opus. La volan era soţul ei, care ar fi încercat să evite o altă maşină. Medicii au încercat să o resusciteze minute în şir, dar din păcate a fost în zadar.

Denisa era pasageră în maşina condusă de soţul ei. La un moment dat acesta ar fi încercat să evite un alt autoturism care circula pe un drum secundar. Într-o fracţiune de secundă bărbatul a piardut controlul volanului şi a ajuns pe contrasens, unde s-a izbit puternic de o altă maşină.

"Nu ştiu ce a făcut, eu aveam un camion în faţă şi păstram distanţa de camion şi într-o secundă m-am trezit cu el în faţă. Nu ştiu ce a vrut să facă, a zis că i-a sărit ceva în faţă", povesteşte un şofer .

Impactul a fost devastator. Maşina a fost aruncată pe câmp, iar fata strivită între fiare.

"În urma accidentului au rezultat 3 victime, unul dintre autoturisme fiind aruncat în afara părţii carosabile. O victimă încarcerată, au început imediat manevrele de extragere. Aceasta a fost extrasă inconştientă şi predată echipajului SAJ", spune Marian Moşneanu, ISU Mehedinţi.

"Eram în curte, am auzit o bubuitură."

"Am văzut oamenii, erau disperaţi acolo, săriseră pe maşini şi au venit pompierii."

"M-am apropiat, am pus pe avarii, am vrut să dau o mână de ajutor. Impact foarte violent. A fost, a fost că s-a văzut şi un praf, un fum ceva", povestesc martorii.

Medicii s-au luptat zeci de minute să îi salveze viaţa

Din nefericire, pentru Denisa a fost prea târziu.

"După ce a fost descarcerată era în stop cardiorespirator cu politraumă. S-au efectuat manevrele de resuscitare timp de 50 de minute fără succes", spune Doina Leuştean, medic SAJ Mehedinţi.

Fata era studentă şi s-a căsătorit cu soţul ei la începutul anului.

