Video Coiful de la Coţofeneşti revine astăzi în România. Când poate fi văzut la Muzeul Naţional de Istorie

După luni de aşteptare şi căutări, Coiful de la Coţofeneşti revine astăzi în România. Piesa valoroasă a tezaurului dacic va ajunge sub pază strictă la Aerportul Otopeni, iar, spre seară, va fi prezentată la Muzeul de Istorie. 

de Eduard Marin

la 21.04.2026 , 09:49

Coiful de aur de la Coțofenești și cele două brățări de aur recuperate după furtul comis anul trecut vor fi prezentate astăzi la Muzeul Național de Istorie al României. Iar, începând de mâine și până pe 3 mai, aceste artefacte vor putea fi admirate de public în timpul programului de vizitare, de miercuri până duminică, între orele 10 și 18.

La începutul lunii aprilie, autoritățile olandeze au anunțat că au găsit tezaurul dacic furat, în cadrul unei conferințe de presă la muzeu. Cu excepția unei ușoare urme de lovitură pe suprafața coifului, obiectele predate autorităților române sunt în stare excelentă.

Cu toate acestea, locul în care se află a treia brățară de aur rămâne, în continuare, necunoscut. 

Eduard Marin
