După luni de aşteptare şi căutări, Coiful de la Coţofeneşti revine astăzi în România. Piesa valoroasă a tezaurului dacic va ajunge sub pază strictă la Aerportul Otopeni, iar, spre seară, va fi prezentată la Muzeul de Istorie.

Coiful de aur de la Coțofenești și cele două brățări de aur recuperate după furtul comis anul trecut vor fi prezentate astăzi la Muzeul Național de Istorie al României. Iar, începând de mâine și până pe 3 mai, aceste artefacte vor putea fi admirate de public în timpul programului de vizitare, de miercuri până duminică, între orele 10 și 18.

La începutul lunii aprilie, autoritățile olandeze au anunțat că au găsit tezaurul dacic furat, în cadrul unei conferințe de presă la muzeu. Cu excepția unei ușoare urme de lovitură pe suprafața coifului, obiectele predate autorităților române sunt în stare excelentă.

Cu toate acestea, locul în care se află a treia brățară de aur rămâne, în continuare, necunoscut.

Articolul continuă după reclamă

Eduard Marin Like Am venit în presă în 2021, atras de o meserie care are în centru necunoscutul, acel „nu știi niciodată ce urmează” care te ține mereu în priză. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că Ilie Bolojan va rămâne premierul României? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰