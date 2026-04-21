Un bărbat de 69 de ani din comuna prahoveană Proviţa de Jos, sat Drăgăneasa, a decedat luni noapte în urma unui incendiu care i-a cuprins casa, izbucnit de la o ţigară.

O țigară lăsată aprinsă i-a adus sfârșitul unui prahovean. A murit într-un incendiu care i-a cuprins locuinţa

La sosirea forţelor de intervenţie, focul se manifesta generalizat la întreaga locuinţă, pe o suprafaţă de aproximativ 80 de metri pătraţi, a informat, marţi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.

Potrivit ISU Prahova, pompierii au localizat incendiul şi au împiedicat propagarea focului la o altă construcţie din aceeaşi curte.

Ulterior, în interiorul locuinţei a fost găsit un bărbat în vârstă de 69 de ani, decedat.

Articolul continuă după reclamă

"La finalizarea intervenţiei, pompierii au stabilit că incendiul a pornit, cel mai probabil, de la o ţigară aprinsă lăsată nesupravegheată în preajma unor materiale combustibile", au precizat reprezentanţii ISU.

Denisa Vladislav Like

Întrebarea zilei Credeţi că Ilie Bolojan va rămâne premierul României? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰