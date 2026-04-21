O țigară lăsată aprinsă i-a adus sfârșitul unui prahovean. A murit într-un incendiu care i-a cuprins locuinţa

Un bărbat de 69 de ani din comuna prahoveană Proviţa de Jos, sat Drăgăneasa, a decedat luni noapte în urma unui incendiu care i-a cuprins casa, izbucnit de la o ţigară. 

de Denisa Vladislav

la 21.04.2026 , 09:37
La sosirea forţelor de intervenţie, focul se manifesta generalizat la întreaga locuinţă, pe o suprafaţă de aproximativ 80 de metri pătraţi, a informat, marţi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.

Potrivit ISU Prahova, pompierii au localizat incendiul şi au împiedicat propagarea focului la o altă construcţie din aceeaşi curte.

Ulterior, în interiorul locuinţei a fost găsit un bărbat în vârstă de 69 de ani, decedat.

"La finalizarea intervenţiei, pompierii au stabilit că incendiul a pornit, cel mai probabil, de la o ţigară aprinsă lăsată nesupravegheată în preajma unor materiale combustibile", au precizat reprezentanţii ISU.

